Dit is de goedkoopste BMW i5 van Marktplaats

Dit is ‘m dan, de goedkoopste BMW i5 van Marktplaats. Schrijven ze echt zo hard af, die EV’s?

Zoals iedereen inmiddels weet, zijn we op de redactie niet de grootste fans van de huidige BMW 5-Serie. Het is een prima auto, maar in veel aspecten, net iets minder prima (en premium) dan zijn voorganger, de G30. Het is ook wel begrijpelijk. De investeringen in elektrische auto’s die alle fabrikanten doen moeten uit de lengte of uit de breedte komen. Helaas is dat bij de huidige ‘5’ enigszins merkbaar. En is ‘ie daarbij zonder heel goede reden, ook nog best lelijk.

Met alle bovenstaande uit de weg, kunnen we ons echter alsnog voorstellen dat je er een wil hebben. Want hé, het is de nieuwe BMW E-segmenter. Het is wel het modernste wat je kan krijgen en sommige mensen vinden dat fijn. En het is gewoon representatief. De i5 is zeker geen slechte auto. Het had alleen naar je gevoel zo veel beter gekund.

Enfin, stel nou dat je denkt ‘ik vind Domagoj Dukec wel een goeie peer’, of je wil per se elektrisch rijden met een forse BMW sedan, wat ben je dan minimaal kwijt op Marktplaats? Wij zochten het voor je uit en kwamen uit bij dit exemplaar in de chique kleur Cape York Groen. Het is een i5 eDrive40, dus met de 83 kWh accu en premium achterwielaandrijving. Hij is een jaartje oud en heeft ruim 30.000 kilometer gereden in die tijd.

De spec is verder ‘gewoon prima’. Een kale 5-Serie bestaat niet meer. Dit exemplaar heeft als meest in het oog springende optie de Bowers & Wilkins geluidsinstallatie. De velgen zijn 19″ groot in diameter, er zijn adaptieve LED’s. Er zit alles op wat je verwacht van een luxe E-segmenter, behalve wellicht stoelventilatie. De stoelen zelf zijn bekleed met het inmiddels bekende ‘Veganza’ vegetarisch leder. En dus netjes gemaakt van aardolie, in plaats van dierenhuid. De presentator van Autogefühl (voor de kenners) zal in zijn nopjes zijn #onemetreseightysix #animalskin.

Qua prijs zakt deze i5 net onder de 50.000 Euro. Merkdealer Oostland wil er 49.950 Ekkermannen voor hebben en geeft de koper twee jaar Premium Selection garantie. Op zich best een aardige deal, gezien de nieuwprijs van 80.140 Euro. Of een Euro per gereden kilometer bijna. De kop is er dus wel af, met een afschrijving van 30K in een jaar. Dat is gewoon 37,5 procent inleveren. Ouch.

We hebben voor de extra mile nog even opgezocht wat de goedkoopste G60 met verbrandingsmotor nog moet kosten op Marktplaats. Kom je bij de 400 kilogram lichtere 520i uit voor 52.900 Euro. Dus de goedkoopste i5 is tevens de goedkoopste nieuwe 5 op Marktplaats momenteel. Rijd je er toch best ‘voordelig’ weer patent en op het oog van de buurman milieubewust bij. Koop dan?