Video: Conclusie drie maanden BMW i5 Touring

We reden voor een langere periode in de BMW i5 eDrive40 Touring.

Wat is ons opgevallen aan de duurtest van deze elektrische 5 Serie Touring? Wat viel positief op of wat kon er beter? Je ziet het in deze video

Bekijk ook het BMW i5 eDrive40 Touring duurtester dossier

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: