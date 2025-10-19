Niemand koopt de BMW i5, dus in Duitsland krijg je 30 procent korting

BMW’s met korting, oh-oh-oh-ho-ho-ho.

De (elektrische) nieuwe BMW 5-Serie, is nog geen belachelijk succes. Natuurlijk zie je ze in Nederland echt wel af en toe rijden. Leaserts blijven gewoon leasen. Maar gemor en geroezemoes duikt overal de kop op. De styling van de nieuwe Fünfer kan niet iedereen waarderen. En daarbij is toch behoorlijk fors en duidelijk op kosten bespaard.

Bonentellers

Onlangs kwam ik ergens in de krochten van het internet een commentaar tegen van iemand die overgestapt is van de premium g30 naar de g60. Deze held/nerd heeft de moeite genomen eens even een lijstje te maken wat er allemaal beknibbeld is op het nieuwe model. Leest en huivert:

In de G31 LCI waren de dorpels al niet meer verlicht, nu zijn ze gewoon helemaal weggelaten!

Keyless-go-sensoren zitten alleen op de voorportieren.

Geen schuifdak meer, maar een duur glazen dak zonder functie.

Geen sfeerverlichting achterin

Geen USB-poorten meer in de middenarmsteun

Geen Ambient Air meer beschikbaar

Geen laserlicht meer beschikbaar

Geen softclose meer beschikbaar

Verouderde 4G LTE-module geïnstalleerd, zelfs voor de eigen eSIM van de bestuurder

De grootlichtassistent is van de richtingaanwijzerhendel verwijderd. Waarom??? Hij is nu meestal gedeactiveerd omdat ik te veel andere bestuurders verblindde en hem in een ad-hoc situatie niet kon deactiveren (zelfs het gebruik van spraakopdrachten duurt veel te lang, en het gebruik van een snelkoppeling vereist dat je je blik van de weg afwendt).

Kofferbak Downgrade

De achterruit van de Touring gaat niet meer open.

De kofferbakafdekking is niet meer elektrisch; hij moet nu handmatig worden bediend. De uitvoering ziet er bovendien erg goedkoop uit. Er is zelfs geen handleiding voor de afdekking.

De stoelen kunnen niet meer elektrisch worden neergeklapt met een druk op de knop, maar nu met een trekkoord (mechanisch).

Het grote opbergvak in de bodemplaat is verwijderd.

Bijna alle opbergvakken verwijderd of verkleind

De zijvakken in de portieren zijn verkleind.

Het kleine opbergvak links van het stuur is volledig verwijderd.

Het dashboardkastje is verkleind (en de optie Ambient Air is niet meer beschikbaar).

Er zijn geen opbergvakken meer op de rugleuningen van de achterbank.

Zelfs de kledinghaak in de B-stijl is verwijderd.

Comfortstoelen zijn uitgekleed

Massagefunctie niet meer beschikbaar.

Verstelbare vleugels in de hoofdsteun niet meer beschikbaar.

Elektrische rugleuningverstelling ter verlichting van de schouderbelasting is verwijderd.

Oef, dat zijn wel Golf 8 versus Golf 7.5 niveau’s van beancounting. BMW zal echter aandragen dat het allemaal nodig is om te investeren in elektrische auto’s. Jammer daarbij wel is dat juist de elektrische versie het minst goed in de markt blijkt te liggen.

Forse korting op nieuwe auto

In Duitsland kost de i5 minimaal 70.200 Euro, min of meer hetzelfde als in Nederland gezien er bij elektrische auto’s geen groot verschil optreedt door de BPM-boete. Echter, zoals Autobild bericht, gaan splinternieuwe i5-en weg met kortingen van 25 tot zelfs 30 procent. Dus voor 50K, stap je in een patente nieuwe Fünfer.

EV, dus geel kenteken voor peanuts

In eerste instantie vonden we dit moeilijk te geloven toen reaguurder @bo88y er ons op wees. Doch een zoektocht op het internet leert dat er inderdaad verschillende plekken zijn waar je zo’n BMW met korting kan scoren. Ook voor de Nederlander is dat interessant, want gezien het gebrek aan BPM, kan je ‘m voor peanuts op geel kenteken zetten.

Zou jij voor 50K wel in deze minder premium nieuwe 5-Serie stappen? Of vind je de kostenbesparing onvergeeflijk en kies je liever voor een jong gebruikte G30? Laat het weten, in de comments!