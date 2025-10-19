Niemand koopt de BMW i5, dus in Duitsland krijg je 30 procent korting

BMW’s met korting, oh-oh-oh-ho-ho-ho.
De (elektrische) nieuwe BMW 5-Serie, is nog geen belachelijk succes. Natuurlijk zie je ze in Nederland echt wel af en toe rijden. Leaserts blijven gewoon leasen. Maar gemor en geroezemoes duikt overal de kop op. De styling van de nieuwe Fünfer kan niet iedereen waarderen. En daarbij is toch behoorlijk fors en duidelijk op kosten bespaard.
Bonentellers
Onlangs kwam ik ergens in de krochten van het internet een commentaar tegen van iemand die overgestapt is van de premium g30 naar de g60. Deze held/nerd heeft de moeite genomen eens even een lijstje te maken wat er allemaal beknibbeld is op het nieuwe model. Leest en huivert:
- In de G31 LCI waren de dorpels al niet meer verlicht, nu zijn ze gewoon helemaal weggelaten!
- Keyless-go-sensoren zitten alleen op de voorportieren.
- Geen schuifdak meer, maar een duur glazen dak zonder functie.
- Geen sfeerverlichting achterin
- Geen USB-poorten meer in de middenarmsteun
- Geen Ambient Air meer beschikbaar
- Geen laserlicht meer beschikbaar
- Geen softclose meer beschikbaar
- Verouderde 4G LTE-module geïnstalleerd, zelfs voor de eigen eSIM van de bestuurder
- De grootlichtassistent is van de richtingaanwijzerhendel verwijderd. Waarom??? Hij is nu meestal gedeactiveerd omdat ik te veel andere bestuurders verblindde en hem in een ad-hoc situatie niet kon deactiveren (zelfs het gebruik van spraakopdrachten duurt veel te lang, en het gebruik van een snelkoppeling vereist dat je je blik van de weg afwendt).
Kofferbak Downgrade
- De achterruit van de Touring gaat niet meer open.
- De kofferbakafdekking is niet meer elektrisch; hij moet nu handmatig worden bediend. De uitvoering ziet er bovendien erg goedkoop uit. Er is zelfs geen handleiding voor de afdekking.
- De stoelen kunnen niet meer elektrisch worden neergeklapt met een druk op de knop, maar nu met een trekkoord (mechanisch).
- Het grote opbergvak in de bodemplaat is verwijderd.
Bijna alle opbergvakken verwijderd of verkleind
- De zijvakken in de portieren zijn verkleind.
- Het kleine opbergvak links van het stuur is volledig verwijderd.
- Het dashboardkastje is verkleind (en de optie Ambient Air is niet meer beschikbaar).
- Er zijn geen opbergvakken meer op de rugleuningen van de achterbank.
- Zelfs de kledinghaak in de B-stijl is verwijderd.
Comfortstoelen zijn uitgekleed
- Massagefunctie niet meer beschikbaar.
- Verstelbare vleugels in de hoofdsteun niet meer beschikbaar.
- Elektrische rugleuningverstelling ter verlichting van de schouderbelasting is verwijderd.
Oef, dat zijn wel Golf 8 versus Golf 7.5 niveau’s van beancounting. BMW zal echter aandragen dat het allemaal nodig is om te investeren in elektrische auto’s. Jammer daarbij wel is dat juist de elektrische versie het minst goed in de markt blijkt te liggen.
Forse korting op nieuwe auto
In Duitsland kost de i5 minimaal 70.200 Euro, min of meer hetzelfde als in Nederland gezien er bij elektrische auto’s geen groot verschil optreedt door de BPM-boete. Echter, zoals Autobild bericht, gaan splinternieuwe i5-en weg met kortingen van 25 tot zelfs 30 procent. Dus voor 50K, stap je in een patente nieuwe Fünfer.
EV, dus geel kenteken voor peanuts
In eerste instantie vonden we dit moeilijk te geloven toen reaguurder @bo88y er ons op wees. Doch een zoektocht op het internet leert dat er inderdaad verschillende plekken zijn waar je zo’n BMW met korting kan scoren. Ook voor de Nederlander is dat interessant, want gezien het gebrek aan BPM, kan je ‘m voor peanuts op geel kenteken zetten.
Zou jij voor 50K wel in deze minder premium nieuwe 5-Serie stappen? Of vind je de kostenbesparing onvergeeflijk en kies je liever voor een jong gebruikte G30? Laat het weten, in de comments!
Reacties
Jurgen zegt
Nou een M60 zou zo wel interessant worden. Of gaat het alleen om de 40?
jaapiyo zegt
Op beide kan je blubberdikke (tienduizenden Euro’s) korting krijgen.
suma zegt
Ik heb begin dit jaar een i5 besteld. Ik had ook een flinke korting, maar van wat ik op een userboard heb begrepen was die korting van 30% toen voor de echt duurdere modellen (M60). Ik heb zelf bijna 25% korting genoten. Probleem is ook nog dat BMW een technische update heeft gedaan midden dit jaar die maakt dat de oude stockmodellen echt moeilijk te verkopen zijn (die hebben 5-10 % minder range).
In Duitsland is de verkoop van de i5 in Q2 als een pudding in mekaar gezakt (-43%), door de introductie van de A6 e-tron en mogelijk ook de aankondinging van een Neue Klasse update van de i5. Dus die kortingen volgen dan wel snel.
Wat betreft die besparingen, bwah, ik vind de wagen op zowat alle vlakken een pak beter dan mijn vorige 5 die ik 14 jaar geleden bestelde (F11, die is wel al 9 jaar weg) . Die opengaande achterklep was handig, maar ik snap dat dat niet meer kan. Mij stoort het alvast niet
Indien je echt storende besparingen wilt zien, moet je eens in de A6 e-tron stappen, daar zit harde plastiek op de bovenkant van het dashboard en ook namaak aluminium in het dashboard.
JanJansen zegt
50K voor een 5 serie!
Nog niet zo lang geleden kocht je daar nog geen model Y voor.
Jurgen zegt
Ga toch eens kijken voor een M60 in Jatoba metallic. Interessant!
ty5550 zegt
Heb altijd een zwak gehad voor 5 series, maar hij zit momenteel wel in een moeilijke situatie. De nieuwe a6 is in de juiste uitvoering ook een erg mooie auto en is een stuk moderner qua techniek. Rijdynamiek zal vermoedelijk wel een stuk minder zijn. Bmw brengt binnenkort de ix3 uit die ook een gigantische sprong maakt qua batterijtechniek. En ze leken zelf al te suggereren dat het verschil in batterijtechniek tissen de ix3 en de andere modellen te groot is en er updates voor de rest van het gamma kunnen aankomen. Ik snap de kortingen dus wel.
GJZ zegt
De Audi A6 is ook voor geen meter premium meer, harde kunststof.
Of noem je instelbare led dagrijverlichting en achter lichten premium? Ik noem het een gimmicks
GJZ zegt
De Audi A6 is ook voor geen meter premium meer, harde kunststof.
Of noem je instelbare led dagrijverlichting en achter lichten premium? Ik noem het een gimmicks
camber24 zegt
Hmmmmm, lijkt me iets regionaals. In sommige andere landen gaat dat ding als warme broodjes over de toonbank.