Dit zegt het Klimaatakkoord over mobiliteit

Het is veel, héél veel.

Vanmiddag is dan eindelijk het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het document, dat 239 pagina’s telt, legt tot in detail uit hoe Nederland zich zal inzetten om de klimaatdoelen te behalen. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel in dit verhaal en aangezien wij Autoblog zijn, zullen wij ons in dit artikel enkel daarop richten. Hier lees je wat er staat te veranderen.

Ambities voor 2030

Het is duidelijk dat Nederland niets meer moet hebben van fossiele brandstoffen. De komende 11 jaar zal flink worden ingezet op het verduurzamen van de mobiliteit. De zogenaamde Mobiliteitstafel legt hierbij de nadruk op vier essentiële onderwerpen: het introduceren van duurzame energiedragers, het stimuleren van elektrisch personenvervoer, verduurzamen van de logistiek en personenmobiliteit.

In meer concrete termen mikt het kabinet op het stimuleren van waterstof, meer en grotere emissievrije zones in 30 tot 40 gemeenten, moeten er zo’n 8 miljard zakelijke kilometers minder worden gereden en zal de nieuwverkoop van personenauto’s 100 procent emissieloos moeten zijn. Als het aan het kabinet ligt, dan kun je anno 2030 dus geen nieuwe dieseltor meer aanschaffen. Daarnaast zullen de voorzieningen voor duurzame auto’s, deelauto’s, fietsen en ook het openbaar vervoer aanzienlijk worden verbeterd.

Ambities voor 2050

Voor de langere termijn zet Nederland in op een volledig emissievrije samenleving. “Zero-emissie is de norm,” aldus het akkoord. Het kabinet heeft een aantal manieren bedacht om dit te bereiken. In de komende dertig jaar zullen nieuwe vormen van mobiliteit worden geïntroduceerd. Met name de zelfrijdende auto en andere CO2-neutrale

mobiliteitsoplossingen worden onderdeel van het dagelijks leven. Daarnaast moet duurzaamheid worden vergroot door het gebruik van synthetische brandstoffen, waterstof en elektriciteit.

Rekening rijden

Aangezien de manier waarop auto’s gebruikt worden aan het veranderen is, zal ook het belastingstelstel worden herzien. Rekening rijden is dan ook een gegeven, zo denkt het kabinet. Voor de belastingherziening van 2025 is vooralsnog geen concreet besluit genomen, wel zijn er drie varianten uitgewerkt:

1. Elektrische auto’s moeten betalen naar gebruik (lees: per kilometer), fossiele brandstofauto’s blijven in het huidige stelsel. Er is geen spitsheffing.

2. Iedereen betaalt per kilometer, zónder spitsheffing.

3. Iedereen betaalt per kilometer, mét spitsheffing.

Elektrisch rijden

Qua elektrisch rijden liggen er ook de nodige aanpassingen in het verschiet. Zo zullen leasemaatschappijen het aantrekkelijker maken om een elektrische auto af te nemen, door het tarief aan te scherpen. Het aantal elektrische deelauto’s zal daarnaast in 2021 zo’n 100.000 stuks moeten bedragen. Tegen 2030 moeten er nog zo’n 80.000 exemplaren extra bijkomen. Tweedehands elektrische auto’s moeten op korte termijn ook aantrekkelijker worden en niet zomaar over de grens verdwijnen. Tenslotte zal er flink worden geïnvesteerd in het verbeteren van het laadnetwerk, zodat elektrische auto’s beter en in grotere getallen opgeladen kunnen worden. Hoe de regeling van de bijtelling staat te veranderen, dat is HIER te vinden.

Rijden op waterstof

Hoewel rijden op waterstof vooralsnog niet echt is aangeslagen, verwachten de makers van het Klimaatakkoord dat er teegn 2025 ruim 15.000 brandstofcelvoertuigen in Nederland rijden. In 2030 kunnen dit er zelfs al 300.000 zijn. Het lijkt geen typfout te zijn. De Mobiliteitstafel denkt dat de enorme toename vooral te danken zal zijn aan de transportsector. Met name zwaar transport, zoals vrachtauto’s, OV-bussen en zelfs dieseltreinen moeten worden vervangen.

Dit bericht wordt nog aangevuld.