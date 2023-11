Bijtelling op EV voor de Zzp’er. Hoe zit dat nou precies?

Het klinkt zo aantrekkelijk, een “auto van de zaak”, maar voor niets gaat de zon op. Hoe zit het nu precies met die bijtelling over een EV als je Zzp’er bent, of een je hebt een V.O.F? En je kosten minder zijn dan de bijtelling over een jaar?

Het is een beetje een heikel punt, een elektrische auto aanschaffen als je Zzp’er bent. Zeker een occasion die nieuw nogal prijzig was. Want hoe zit het met de bijtelling? Is die niet extreem hoog, zeker als na 5 jaar de voordelen eraf zijn gegaan? Nou, dat zal je nog verbazen. Echt. Dat leggen we uit.

Ik zat ook even te klapperen met mijn oren toen ik mijn eigen Tesla Model S 100D kocht. Ik wilde een zakelijke auto rijden die niet allen comfortabel, snel en betrouwbaar was, maar ik wilde er ook niet helemaal op leeglopen. Dat zou nooit lukken, dacht ik.

Maar de mannen van LeaseBijtellingVriendelijk.nl uit Almere kwamen met een voorbeeld waaruit blijkt dat de bijtelling nooit hoger kan zijn dan de werkelijke kosten die je jaarlijks maakt met de auto. En hoe ze dat deden, probeer ik hieronder even uit te leggen. Middels wat voorbeeldjes.

Bijtelling nooit hoger dan de werkelijke kosten?

De kosten van benzine, onderhoud van de auto, parkeerkosten, wegenbelasting, verzekering en afschrijving mogen worden afgetrokken als de auto op de zaak staat. Als je veel gebruik maakt van de auto of als je simpelweg een dure auto in onderhoud of verbruik hebt, kunnen deze kosten behoorlijk oplopen.

Al deze kosten zorgen dat de bedrijfswinst minder wordt. Heb je minder winst, dan betaal je minder belasting. Dit levert dus een fiscaal voordeel op.

Bijtelling voor privé gebruik van EV

Om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar kosten aftrekt, terwijl de auto voor een groot deel niet voor bedrijfsmatige doeleinden wordt gebruikt, is de bijtelling in het leven geroepen. In 2023 is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde. De zogenaamde youngtimer regeling en andere gevallen laten we voor nu even buiten beschouwing.

Ook is er in 2023 een lager bijtellings-tarief voor elektrische auto’s. Om de elektrische auto te stimuleren is er vanaf het begin een lager percentage geweest voor deze auto’s dan voor reguliere auto’s.

Er is in 2023 echter wel een cap van € 30.000,- voor dit lagere tarief van 16%. Zo worden de duurdere elektrische auto’s toch nog meer belast dan de Hyundai Kona van de gemiddelde Nederlander.

Bij elk specifiek geval is het voor de ondernemer weer kijken naar, uit welk jaar de auto komt en welke percentages en eventuele regels er moeten worden toegepast voor desbetreffende auto.

Het berekenen van de bijtelling voor de Zzp’er

Om ervoor te zorgen dat een ondernemer die een wat oudere Tesla koopt niet meteen met een bijtelling opgezadeld zit die hoger is dan de aanschafprijs van de auto, is zoals altijd bij de Belastingdienst ook hier weer een uitzondering voor. De bijtelling kan namelijk in een jaar nooit meer zijn dan de gemaakte kosten van de auto.

Een rekenvoorbeeld:

Auto: Tesla Model S van 01-01-2018

cataloguswaarde: € 125.000,-

Aanschafsprijs: € 35.000,-

Bijtellingspercentage: 16% over € 30.000,- / 22% over € 95.000,-

Gemaakte kosten 2023:



Afschrijvingskosten € 3.000,-

Laadkosten: € 3.000,-

Parkeerkosten: € 500,-

Wegenbelasting € 0,-

Onderhoudskosten € 1.250,-

Autoverzekering € 1.200,-

Totaal € 8.950,-

De bijtelling van de Tesla zou normaliter 16% van € 30.000,- zijn en 22% van € 95.000

(€ 4.800,- + € 20.900,-) = een totale bijtelling € 25.700,-

Lagere bijtelling voor de Zzp’er

De bijtelling wordt in dit geval naar beneden bijgesteld tot € 8.950,- Dit bedrag is aan kosten afgetrokken van de bedrijfswinst, maar wordt nu dus weer via de bijtelling erbij opgeteld. Pas als de kosten boven oorspronkelijke bijtelling uit stijgen, is er een fiscaal voordeel. Het kost echter ook niets extra om de auto zakelijk te hebben.

Wanneer er een jaar is met veel kosten door groot onderhoud of andere uitgaven kan het zo zijn bij bepaalde auto’s dat de kosten boven de bijtelling uit stijgen, dan is er dus wel sprake van een fiscaal voordeel.

Zo zie je maar, het is qua bijtelling best te doen om een elektrische auto te leasen, zeker als je Zzp’er bent of werkt met een V.O.F. Je moet het alleen wel even weten.

Waarvan akte.

Met grote dank aan Marcel Oosterveer voor de input!