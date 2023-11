Tesla’s worden dus WEL massaal geëxporteerd

Lies, damn lies and statistics. Het is net hoe je naar de cijfers kijkt, maar geef vooral ook jullie mening over de export cijfers van Tesla.

Het is stokpaardje van best wat politici: de beruchte Tesla-subsidies hebben een kleine groep bevoordeeld en die auto’s verlaten massaal het land. En ja subsidies worden ook belastingkorting, zoals investeringsafrek, lage bijtelling en de vrijstelling van MRB bedoeld. Het was nogal gunstig om een Tesla Model S of X te rijden. Ondanks de forse nieuwprijzen deed Tesla het extreem goed in de verkoopstatistieken. Een Tesla gaan rijden was de makkelijkste manier om jezelf een (netto) loonsverhoging te geven, maar sommige mensen deden het echt voor het milieu.

Vijf jaar bijtellingskorting

Als je in 2017 een auto van de zaak (leaseauto in de volksmond) kreeg, dan moest je daar bijtelling over betalen als je meer dan 500 km privé reed.

De bijtelling is (nog steeds) een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2017 waren er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling was ook toen afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto, en in 2017 vielen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief.

Tot nu toe heb je niets gelezen wat je niet al eerder (uit den treure) heb meegekregen, maar vanaf nu wordt het pas echt interessant. Na vijf jaar vervalt de korting op de bijtelling, dus in plaats van 4% bijtelling over de nieuwwaarde, wordt het nu 22%.

Een rekenvoorbeeld: ondernemener Niek-Willem trakteerde zichzelf op een Tesla Model S 100D in 2017. Op verjaardagen oreerde hij over de range van 632 km, vermogen van 442 pk, het fenomenale autopilot en het gratis superchargen. De bijtelling bedroeg 4% van 90.000 en was dus 3.600 euro per jaar. Netto kostte de Tesla Model S 90D minder dan 150 euro per maand.

Eind 2022 deed Niek-Willem zijn Tesla Model S de deur uit. Je vraagt je af waarom, na zijn gloedvolle betogen over deze fantastische auto. Het antwoord is te vinden in zijn portemonnee. Na exact 60 maanden vervalt de bijtellingskorting en moet Niek-Willem “opeens” de normale bijtelling gaan betalen. In cijfers: 22% bijtelling over 90.000 euro nieuwwaarde. Dat is maar liefst 19.800 euro per jaar, circa 800 euro per maand. Om het anders te verwoorden: na 5 jaar wordt de Tesla Model S (en andere ev’s) 5,5 keer zo duur om te rijden. En dus leveren veel leaserijders hun Model S (of X) in of zetten deze te koop.

Ook veel import

Het is makkelijk om mee te huilen met de wolf in bos en te claimen dat vijf jaar oude Tesla’s massaal worden geëxporteerd. En hier het wordt het verhaal eigenlijk pas echt interessant. Er worden ook veel Tesla’s (en andere EV’s) geïmporteerd. Totaal zijn er 80.250 Tesla’s in Nederland, waarvan er 4.986 zijn geïmporteerd.

Ook hier is bijtelling het toverwoord: de afgelopen jaren is de bijtelling op elektrische auto’s stapgsewijs verhoogd. Elke keer per 1 januari, zodat we twee dingen zagen gebeuren. Ten eerste kocht men in december massaal EV’s met lage bijtelling. Ten tweede werden er ook in grote getale EV’s van vorig jaar uit het buitenland gehaald, die hadden immers een lagere bijtelling dan een nieuw exemplaar.

Toch massale export Tesla’s

De export van Tesla’s bedroeg op moment van schrijven 4.245 exemplaren. Er zijn er dus MEER geïmporteerd, per saldo kwamen er dik 700 bij. Je reinste clickbait dus, deze titel heer Karssen. Of toch niet? In 2019 verkocht Tesla meer dan 30.000 exemplaren van de Model 3 en die hebben nog een jaartje een lagere bijtelling.

Kijken we echter naar het jaar 2017, dan was de situatie als volgt. Tesla verkocht in 2017 3.317 auto’s. Daarvan zijn inmiddels 837 stuks geëxporteerd, meer dan een kwart dus. Op dit moment zijn er nog maar 2.232 exemplaren over. Er zijn er dus ook wat platgereden of anderszins technisch uit de running.

Een kwart van de destijds hevig gesubsidieerde Tesla’s snort dus in het buitenland rond. Dat is veel, heel veel. Volgend jaar komen er heel veel Model 3’s terug uit de lease, de grote vraag is waar die allemaal heen gaan. De markt voor tweedehands EV’s is nog onvolwassen en de stap naar een nieuwe Tesla is door alle prijsverlagingen vaak heel klein. Dat is ook de reden waarom leasemaatschappijen Tesla’s via private lease een tweede leven geven.

Export en importcijfers via Kenteken.tv.