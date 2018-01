Bijzonder: Ferry Porsche’s eigen Porsche 911

Stijlvol ding hoor.

Ik ben er zelf nog niet geheel over uit in welke kleur ik mijn (fictieve) originele 911 het liefst zou willen hebben. Sowieso moet ik eerst nog even bedenken of de échte originele 911 mijn favoriet is of het G-model dat in 1973 kwam. Vooral als het de eerste zou worden, staat de kleur groen op het lijstje van mogelijke opties. Past op een of andere manier gewoon goed bij de auto. Hoewel, geel, rood, oranje, paars of lichtblauw zouden ook mogen.

In tegenstelling tot ondergetekende stond Ferry Porsche ooit echt voor deze moeilijke keuze. Dat wil zeggen, voor wat betreft die kleur aangaat. Hij kon nog niet kiezen voor het G-model omdat dit in 1969 nog niet bestond. De original gangster opteerde uiteindelijk voor olijfgroen. Een gewaagde doch geslaagde keuze, dunkt ons. Porsche vond zelf in ieder geval van wel, want zij lieten zich bij het fabriceren van de miljoenste 911 inspireren op deze auto. Hoewel, de kleuren van de twee auto’s verschillen toch behoorlijk veel van elkaar.

Wat de auto’s, behalve de naam, wel met elkaar gemeen hebben is dat ze voorzien zijn van een aantal speciale opties. Destijds bestond daar nog niet de afdeling Porsche Exclusive voor. Maar als lid van de familie had Ferry die ook helemaal niet nodig. Een paar belletjes naar de fabriek waren voldoende. De techneut koos ervoor de rozetten op de voorbumper achterwege te laten. Die ontsierden naar zijn mening alleen maar de sportieve looks van de auto. Verder is de motorkap gemaakt van aluminium, wellicht om de gewichtsverdeling wat meer in het voordeel van de lichte neus te verplaatsen. Tevens is de auto voorzien van airco.

Onder de alu kap huiste eveneens iets speciaals, tenminste, op het moment dat Ferry de auto bestelde. Het chassisnummer 911 0300014 verraadt namelijk dat het een van de eerste tien aan klanten uitgeleverde 911jes met de destijds nieuwe 180 pk sterke 2.2 liter grote boxermotor was. Het raceteam had namelijk de chassisnummers 01 tot en met 03 gereserveerd voor deelname aan de Acropolis-rally en nummer 13 werd niet gebouwd vanwege bijgeloof.

Je kan het je nu haast niet voorstellen, maar na ongeveer tweeëneenhalf jaar deed Ferry de auto alweer van de hand. Op zich logisch, destijds moest/wilde hij als representant van het merk natuurlijk in de nieuwste modellen rondrijden in plaats van in ‘oudjes’. De auto kwam in handen van een Franse visverkoper uit Straatsburg wiens zoon werkte bij Porsche. Deze Franse Porsche-familie schatte de auto op waarde en hield het voertuig 33 jaar in bezit, alvorens ze verkochten aan verzamelaar Michael Heinemann. Mocht je hopen op een ‘maar die doet ‘m nu van de hand’ aan het einde van dit bericht moet ik je echter teleurstellen. Heinemann heeft de auto nog steeds in bezit. En mocht ‘ie ‘m ooit van de hand doen, hebben we zo’n vermoeden dat je op moet bieden tegen Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Gelukkig hebben we nog twee plaatjes.