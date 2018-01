Testaroli! Ferrari kopieert Mercedes’ diva?

Als je ze niet kan verslaan, kopieer ze dan...of zoiets.

Een verrassende ontwikkeling in de Formule 1. Autobild denkt te weten dat Ferrari voor het nieuwe seizoen een compleet nieuwe auto ontwikkeld heeft met een langere wielbasis. Dit is opvallend nieuws omdat er eerder juist gespeculeerd werd dat Mercedes Ferrari’s kortere wielbasis zou willen kopiëren. Sterker nog, Toto Wolff himself bevestigde dat het team dit overwoog. Of was dat dan allemaal slechts voor de Bühne?

Feit is dat Mercedes het afgelopen jaar moeite had met haar auto op sommige circuits. Dit werd deels geweten aan het feit dat men de setup van de W08 af en toe niet voor elkaar kreeg, wat de auto de bijnaam ‘Diva’ opleverde. Maar dat was niet het hele verhaal. Op circuits met veel krappe bochten zoals Monaco, Hongarije en Singapore had Ferrari simpelweg de snellere auto, wat onder meer werd toegeschreven aan de kortere wielbasis van de SF70H. Al met al waren de stereotypes hiermee zo’n beetje het omgekeerde van de realiteit: De Duitse bolide was veelal briljant maar af en toe ook grillig, terwijl de Italiaanse in ieder geval qua snelheid veel minder pieken en dalen kende.

Veel gekker moet het niet worden, zullen ze bij Ferrari gedacht hebben. In plaats van hun bestaande concept door te ontwikkelen hebben ze er dan ook voor gekozen ook maar zo’n Diva te bouwen. De wielbasis van de tot op heden als ‘project 669′ door het leven gaande auto voor 2018 groeit zes centimenter ten opzichte van de SF70H. Daarmee zou de afstand tussen de wielen uitkomen op zo’n 3,65 meter. Let wel, de W08 heeft een wielbasis van 3,76 meter, dus als ze daarbij in de buurt blijven is er nog steeds sprake van een behoorlijk verschil.

Voordeel van een langere wielbasis is iets meer stabiliteit in snelle bochten, plus meer ruimte voor aerodynamische goodies die extra downforce opleveren. Nadeel is dat je de auto wat minder makkelijk door krappe straten kan hoeken. Of het een goed idee is voor Ferrari om op dit vlak een tikje op te schuiven richting Mercedes zullen we moeten afwachten. Waar het gaat om de pk’s is dat echter sowieso een goed idee. Maar wat dat betreft is er in ieder geval goed nieuws te melden voor iedereen met een rood hart: volgens de geruchtenmachine schurkt Ferrari net als de Silberpfeile inmiddels tegen de grens van 1.000 pk aan in kwalificatiemodus.

Image-Credit: De SF70H met een retro livery door Sean Bull