Is dit een waardige Alfa Romeo 8C opvolger?

Er komt hoogstwaarschijnlijk een Alfa 6C en daar zijn we héél blij mee. Al langer gaan er geruchten over een ‘911-killer‘ van Alfa, hiermee zou het dus niet de spirituele opvolger zijn van de 8C (rijtest). Dat was, bedoeld of onbedoeld, meer een cruiser. De 8C was het paradepaardje van Alfa-Romeo en maakte heel de autoliefhebbende aarde aan het zwijmelen. Toch kunnen we dromen van een dergelijke opvolger.

Yung Prescutti, geen rapper maar automotive designer, kon niet wachten op een nieuwe 8C Competizione. Daarom besloot hij zelf aan het werk te gaan. De renders van de designer zijn geïnspireerd op de vorige 8C, maar wel met een duidelijk verschil in karakter. De auto ziet er sportiever, lager en gemener uit dan de echte 8C. Zou een creatie als dit eenzelfde legendarische status kunnen behalen? Waarschijnlijk niet.

Het design van de laatste modellen van Alfa Romeo wordt voornamelijk door ronde vormen gekenmerkt. In de bovenstaande renders zijn die er ook, maar wel in combinatie met scherpe lijnen. Ik vraag me af of dit een realistische afspiegeling is van hoe een 8C opvolger er uit zou zien. Leuk is het in ieder geval wel.

Het blijft dus wachten op een nieuwe 8C, maar we mogen altijd dromen. CEO Sergio Marchionne is gek genoeg.