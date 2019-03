Lezersvraag: de leukste auto(‘s) met minder dan 100 pk?

Even nadenken.

We dromen allemaal wel over dikke bakken met 300, 400, 500 of misschien wel 600 pk. Voor sommigen onder ons is die droom ook gerealiseerd, maar je moet altijd ergens beginnen. Je eerste auto had wellicht tussen de 60 en de 150 pk. Weinig vermogen betekent niet automatisch dat er geen lol te beleven valt.

Met moderne auto’s met minder dan 100 pk is het al lastiger om te hoeken. Vandaag de dag zijn het vooral driecilindertjes en moderne zaken zoals niet uitschakelbare ESP die het rijplezier er niet beter op maken. Dat was vroeger wel anders. ‘Autootjes’ als de Suzuki Swift, de Toyota Starlet en de Peugeot 205 staan garant voor rijplezier ondanks het gebrek aan vermogen. De hatchbacks beschikken over een goed onderstel in combinatie met een laag gewicht.

Uw auteur heeft de Peugeot 106 als favoriet, met de 1.4 (75 pk). Niet zo prehistorisch als een 205 en stiekem leuker om te rijden dan de veel latere en modernere 107. Peugeot wist in die tijd als geen ander hoe kleine funauto’s gebouwd moesten worden. Dankzij de goede kwaliteit stoelen is zelfs een lange rit prima uit te houden in het kleine karretje.

Misschien ben jij wel meer een Starlet kinda guy. Of wellicht een Nissan Micra? Deel je mening en/of ervaring in de comments! De enige criteria is dat de auto minder dan 100 pk aan vermogen heeft en leuk is om te rijden.