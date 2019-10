Bijzondere F40 van Sultan weer terug naar grijs

Zoals het oorspronkelijk de bedoeling was van degene die hem samenstelde.

De Ferrari F40 is een auto met een mythologische status. Het was de laatste auto die Enzo Ferrari goedkeurde, het was een van de snelste auto’s ter wereld en het design van Pininfarina was modern, tijdloos en fraai. Zo kunnen we nog wel even door gaan. Een van de dingen die eruit springt zijn toch wel de rijeigenschappen.

Het is een cliché, maar de F40 heeft wel wat raceauto elementen. Ten eerste is het gewicht vrij laag en zijn er veel technieken toegepast uit de racerij. Sterker nog, van origine werd de auto met autosport in het achterhoofd ontwikkeld, waaronder 2.9 liter grote biturbo V8. Ook was het interieur van de F40 erg kaal en doelmatig. Het droeg allemaal bij aan de beleving.

Maar ja, wat als je daar geen behoefte aan hebt? Zoals de Sultan van Brunei bijvoorbeeld. Die man bestelde zo veel F40’s bij Ferrari, dat er voor hem een paar uitzonderingen werden gemaakt. In principe werd de Ferrari F40 namelijk maar in één specificatie verkocht en ze waren allemaal rood. Althans, dat zei Ferrari.

Er zijn links en rechts wel een paar uitzonderingen gemaakt en sommige F40’s zijn naderhand nog iets aangepakt. Maar het meest bijzondere is wel het grijze exemplaar van de Sultan van Brunei. De Sultan had al een zwarte, rode, gele en een witte. Een van de aanvragen was om de grijze een stuk leefbaarder te maken. Minder extreem. Dus met normale stoelen, radio, airco, normale gordels en wat extra isolatie. Oh, ook bijzonder: alle F40’s van de Sultan van Brunei waren rechtsgestuurd. Dat was bij al zijn auto’s het geval, op de McLaren F1 na.

Het resultaat was deze grijze F40. Ferrari pakte het interieur van een Testarossa en maakte dat passend voor deze speciale F40. Dus het dashboard, de stoelen, afwerking: alles was nu uit een Testarossa afkomstig. Het gaf de F40 een bijzondere uitstraling. De auto is een van de weinige auto’s die uit de collectie van de Sultan van Brunei wist te ontsnappen. Ja, ontsnappen, want een groot gedeelte van de collectie is aan het wegrotten: het project bleek uiteindelijk toch een beetje te ambitieus. Naar het schijnt staan de auto’s nog altijd in dezelfde loodsen in tropische omstandigheden: warm en vochtig.

Enfin, een van die F40’s is dus ontsnapt. Deze auto werd vijf jaar geleden door de dames en heren van DK Engineering weer teruggebracht naar de staat die Ferrari bedoelde. Dus de Testarossa stoelen gingen eruit en er kwamen F40 LM stoeltjes voor in de plaats. Ook alle andere luxe items werden eraf gehaald. Ook werd de auto gespoten in de enige correcte kleur voor een F40: Rosso Corsa.

DK Engineering is een specialist in supercars waaronder dus ook Ferrari’s. Ze hebben het exemplaar al enkele keren in bezit gehad. Waarschijnlijk zijn ze bij hun zinnen gekomen, want ze hebben de F40 weer terug gebracht in originele staat: gun metal grey met een rode bies. Of ze het originele interieur ook weer monteren is nog niet bekend, maar hopelijk wel.

Fotocredits: hoofdfoto: DK Engineering via Instagram.