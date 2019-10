Deze X6 Killer* van Renault komt nu wel naar Europa

*Als het puur om een Coupé-SUV gaat, althans.

Als fabrikant kan het zijn dat je je producten moet aanpassen aan de markt. Per land zijn de wensen en eisen van het kopende publiek toch weer anders. In het luxesegment lijkt het niet zo’n probleem te zijn, merken als Porsche, BMW of Ferrari passen hun aanbod een klein beetje aan aan de markt. Denk aan leverbare motoren, uitvoeringen en carrosserievarianten.

Bij volume-fabrikanten ligt dat iets anders. Daarbij is prijs ook bepalend en moeten de kwaliteiten waarin is geïnvesteerd, ook aanspreken bij het publiek. Zo houden wij Europeanen van strakke interieurs, deugdelijke elektronica, weinig ruimte, harde onderstellen en kleine motoren. In de Verenigde Staten mag het goedkoop plastic zijn, zolang de auto maar groot is, veel uitrusting heeft inclusief een flinke motor.

Ook Renault bouwt auto’s voor andere markten dan alleen de onze. Dan doelen we niet alleen op de Torino, maar ook bijvoorbeeld deze Renault Arkana. De Arkana is een SUV/coupé achtige auto, inderdaad in de geest van de BMW X6. Onderhuids is de Arkana (en zustermodel Samsung XM3) minder exotisch, hij staat op een aangepast B0-platform waar de Dacia Duster en Sandero ook op staan. Wel is de Arkana een maatje groter, de totale lengte bedraagt 4,52 meter, de breedte is 1,83 meter en de hoogte bedraagt 1,84 meter.

Mocht je helemaal weg zijn van de Renault Arkana, dan is er goed nieuws! Er is grote kans dat de Arkana naar Europa komt, dat meldt het Franse downshift. Wel gaat de Arkana behoorlijk aangepast worden. Denk aan gebruikte materialen, infotainment, bekledingen en dergelijke. Ook op technisch gebied zullen er wijzigingen plaats vinden. De atmosferische 1.6 met handbak zal niet naar Europa komen in verband met emissies.

De 1.3 TCe komt er daarentegen waarschijnlijk wel, deze levert 150 pk en kan voorzien worden van voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. Ook schijnt er een ‘RS-Line’ variant aan te komen, wel zo sportief natuurlijk. De lancering zou gepland zijn voor 2021. De Arkana is al de tweede aankondiging deze week van de komst van een niet Europese Renault naar Europa.