Lamborghini-onderdelen letterlijk de ruimte in

We hadden al zo'n vermoeden.

Het is een eeuwenoud cliché: Lamborghini’s hebben een buitenaards design. Met name met de Countach wist het merk met De Dolle Stier iedereen te verbazen. En nog steeds als je een Countach ziet op een klassiekerbeurs, dan nog sla je steil achterover van het, (daar gaan we weer), buitenaardse design.

Sinds de Countach zijn Lamborghini’s zelden een muurbloempje geweest. Maar het ziet er naar uit dat ze weer terugkomen op het gedeelte ‘buitenaards’. Lamborghini gaat namelijk samenwerken met het Houston Methodist Research Institute om te werken aan composiet materialen, zoals koolstofvezel.

Om de verschillende onderdelen te testen, worden deze naar het ISS gestuurd. Jazeker, er worden Lamborghini onderdelen naar het International Space Station verzonden. Hoe buitenaards is dat? Ze worden daar gebracht via een onbemande raket. Begin november wordt er een Northrop Grumman Antares raket de ruimte ingestuurd. Deze zal vijf Lamborghini onderdelen meenemen, waaronder 3D-geprint stuk composiet.

Daar worden de onderdelen voor een periode van zes maanden getest. Zo wordt gekeken hoe de materialen zich houden onder extreme temperatuursverschillen. Overigens test Lamborghini niet alleen voor zich zelf. Er wordt ook getest voor fabricagedoeleinden en medische toepassingen.

De afbeeldingen zijn een willekeurige selectie van buitenaardse Lamborghini’s, van boven naar onder:

Lamborghini Countach LP500 ’71

Lamborghini Diablo GT-R ’00

Lamborghini Reventón ’08

Lamborghini Sesto Elemento ’10