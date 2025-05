Bijzondere in NL geleverde Hyundai is koning afschrijving

Relatief uniek, maar gewoon in Nederland geleverd dit keer: deze Hyundai op Marktplaats is een afschrijvingskanon.

Toen zowel de BEV als de FCEV in de kinderschoenen stonden, leken beide oplossingen even veel potentie te hebben. Toch heeft de BEV zulke grote sprongen gemaakt dat het de enige serieuze oplossing voor emissievrij rijden lijkt. FCEV’s op waterstof willen maar niet van de grond komen. Het klinkt zo logisch: het vloeibare goedje waar onze aardkloot voor bijna driekwart van bestaat inzetten om auto’s te laten rijden en enkel wat waterdamp weer terug de atmosfeer in te sturen. Toch is het wat lastiger dan dat en loopt waterstof tegen praktische problemen aan, met weinig animo om die te verhelpen.

Pogingen

Als consument kan je echter al een tijdje een auto op waterstof kopen. Toyota gelooft er heilig in en verkoopt de Mirai al veel langer dan hun eerste serieuze BEV, de bZ4X. BMW wil ook wat gaan doen met een FCEV. En bij Hyundai kun je eigenlijk alles krijgen, dus ook een waterstofauto. En ze worden, niet bij bosjes, verkocht. Je moet enkel het geluk hebben dat je in de buurt van één van de vijfentwintig waterstofstations bij jou in de buurt zitten en dan kan het op zich werken. Want er zijn mensen die zo’n Hyundai kopen en er gewoon hele afstanden mee afleggen.

Hyundai NEXO

En zo zijn er 362 exemplaren van de Hyundai NEXO in Nederland. De FCEV-SUV ter grootte van een Tucson kostte nieuw ruim 70.000 euro, wat natuurlijk in vergelijking met de 45.000 euro kostende Ioniq 5 ook niet gunstig lijkt. Je kreeg dan op zich best veel auto qua opties, alleen de aandrijflijn kent zijn uitdagingen. En toch, bij het exemplaar van vandaag zou je al die argumenten door de plee kunnen spoelen.

Deze zes jaar oude Hyundai NEXO uit 2019 heeft namelijk een druk leventje gehad. Je ziet ze nog wel eens ingezet worden als taxi, al staat daar een dikke vette ‘nee’ bij op het kenteken van deze NEXO. Dan is de kilometerstand van 248.988 kilometer extra indrukwekkend.

In zes jaar tijd een kwart miljoen afleggen met een FCEV, het kan dus wel. Alleen het doet het nodige met de Hyundai NEXO qua afschrijving. Nieuw betaalde je hier dus 73.000 euro voor. Daar is nu nog van over… 9.950 euro. Daarmee valt de NEXO qua Hyundais uit 2019 in een zee van half kale i10’s en i20’s. Da’s op zich veel auto voor je geld. Qua opties is ‘ie namelijk niet slecht bedeeld: je krijgt vrijwel hetzelfde als een vrijwel volledig aangeklede Tucson van die tijd.

De aandrijflijn van de Hyundai NEXO is een 163 pk sterke e-motor die de voorwielen aandrijft, goed voor een 0-100 tijd van 9,5 seconden. Met 1.789 kg is het geen vederlichte auto, maar de kleinere Ioniq 5 weegt meer. Maar, nogmaals: ga eens na wat je voor een vol aangeklede Ioniq 5 nog kwijt bent.

Kopen

De verklaring voor de afschrijving van deze Hyundai NEXO is natuurlijk de onzekerheid van waterstof. Zoals gezegd kan je het bijna nergens tanken, terwijl laadpalen als paddenstoelen uit de grond schieten. De meeste merken lijken weinig zin te hebben in FCEV’s ontwikkelen en richten zich liever op BEV’s, waar de formule om die goedkoop aan te bieden eindelijk gevonden lijkt te zijn. Waterstof heeft nog een lange weg te gaan, naast het feit dat het maar de vraag is of het ooit zo omarmd gaat worden als de BEV. Je rijdt dus eigenlijk in een soort experiment.

Maar hey, mocht je in de buurt van Amsterdam, Hoofddorp, Alkmaar, Kolhorn, Capelle a/d IJssel, Den Haag, Rhoon, Dordrecht, Groningen, Delfzijl, Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort, Arnhem, Doetinchem, Roosendaal, Veldhoven, Breda, Eindhoven, Assen, Emmen, Pesse of Horst (Limburg) wonen, dan heb je een waterstofstation in de buurt. En kan je van het kwart miljoen op deze Hyundai NEXO een half of volledig miljoen maken. Terwijl je derrière heerlijk verkoeld wordt en je naar premium audio luistert terwijl de auto zelf remt en stuurt en dat alles voor net geen 10.000 euro. Het klinkt aantrekkelijk, en toch gevaarlijk. Jij mag kiezen, op Marktplaats.