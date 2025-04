De nieuwe Hyundai Nexo op waterstof is hier!

En dit is geen concept, maar echt de productieauto.

Een gloednieuwe waterstofauto, dat maken we niet vaak mee. Toyota en Hyundai zijn op dit moment nog steeds de enige merken die er eentje in de aanbieding hebben. Maar zij blijven wel geloven in waterstof: Toyota blijft er in investeren en Hyundai presenteert nu de gloednieuwe Nexo.

Initium

Waar de vorige Nexo er best wel suf uit zag, heeft de nieuwe een heel gaaf retrodesign gekregen. Als je denkt ‘Heb ik deze auto niet eerder gezien?’: dat kan kloppen. In oktober presenteerden de Koreanen namelijk de Initium Concept. Die gaat nu vrijwel ongewijzigd in productie als de nieuwe Nexo. Dat is zeer te prijzen van Hyundai: aan laffe, afgezwakte versies van concept cars doen ze niet.

Range

Het uiterlijk kennen we in feite al, laten we het over de specificaties hebben. Hyundai mikt op een actieradius van meer dan 700 kilometer. De uitgaande Nexo had ook al 665 kilometer range, maar dat was nog volgens de NEDC-methode. Dat was in 2018 wel beduidend beter dan de meeste EV’s.

Anno 2025 is het speelveld toch iets veranderd. 700 kilometer range is weliswaar veel, maar er zijn ook al diverse EV’s die dit halen. Niet alleen de allerduurste, maar bijvoorbeeld ook een Peugeot e-3008. De range is dus niet meer zozeer een USP van de waterstofauto. Het snelle laden wel, maar Nederland telt nog steeds maar 14 waterstofstations.

Meer power

De nieuwe Hyundai Nexo heeft ook meer power gekregen. De auto levert nu 258 pk in plaats van een ietwat karige 163 pk. Het koppel is wel afgenomen, van 395 Nm naar 350 Nm. Een sprintje van 0 naar 100 km/u duurt 7,8 seconden, wat gewoon hartstikke prima is voor het type auto.

Interieur

Het exterieur kennen we van de Initium, maar het interieur hadden we nog niet gezien. Net als bij de andere Hyundai’s wordt het dashboard gekenmerkt door horizontale lijnen en een ‘breedbeeldscherm’. Met de afgeronde hoeken en de kussentjes op het dashboard oogt de Initium wel wat speelser vanbinnen.

Wat we ook nog even moeten benoemen: de nieuwe Nexo heeft cameraspiegels (een innovatie waar niemand op zit te wachten). Het lijkt er gelukkig wel op dat dit optioneel is. In sommige markten worden er namelijk helemaal geen cameraspiegels geleverd.

De nieuwe Hyundai Nexo wordt later dit jaar wereldwijd op de markt gebracht, en we gaan er vanuit dat ‘ie ook gewoon weer naar Nederland komt.