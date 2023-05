Bijzondere kentekens in Nederland: dit zijn ze allemaal

Er zijn een hoop gekke kentekens die wel gewoon officieel zijn. We zetten vandaag alle bijzondere kentekens op een rij.

Het kan zijn dat je wel eens een kenteken tegen bent gekomen wat een hoop vraagtekens oproept. Bijvoorbeeld omdat er teveel of te weinig tekens op staan, of letters die normaal niet gebruikt worden. Een kentekencheck levert ook niks op. Dat kan twee dingen betekenen: óf het is een nep kenteken óf het is een bijzonder kenteken. In dit artikel nemen we de bijzondere kentekens onder de loep.

Dealerplaten, taxikentekens, historische kentekens en grijze kentekens zijn natuurlijk ook bijzondere kentekens, maar we gaan er even vanuit dat iedereen die kent. We gaan nu kijken naar de echt bijzondere kentekens, die je niet dagelijks tegenkomt in het verkeer.

AA-kenteken

Om het overzichtelijk te houden gaan we gewoon het alfabet af, te beginnen met het AA-kenteken. Die kende je waarschijnlijk al: dit de kentekens van het koninklijk huis. AA-kentekens zijn echter niet alleen voorbehouden voor leden van het koninklijk huis, er zijn ook enkele leden van de staf die er mee rondrijden. Zo rijdt of reed er ook een eenvoudige Volvo V40 rond met een AA-kenteken. Daar zul je onze vorst uiteraard niet in zien rijden. Die rijdt nog altijd in een verlengde Audi A8. Of in een Tesla, maar dat is een privéauto, die gewoon een normaal kenteken heeft.

CD-kenteken

De koning is niet de enige die onschendbaar is, diplomaten zijn dat ook. Ook zij hebben hun eigen speciale kentekens, die je kunt herkennen aan de letters CD (Corps Diplomatique). Deze kentekens zitten vaak op dikke bakken, want als diplomaat heb je vast een aardig salaris en kun je bovendien je auto belastingvrij kopen. Met zo’n kenteken kun je ook alle regels aan je laars lappen als je dat wilt, want diplomatieke onschendbaarheid.

CDJ-kenteken

Naast een CD kenteken heb je ook nog het CDJ-kenteken. Dit staat voor Corps Diplomatique Justice en is bedoeld voor medewerkers van het Internationaal Gerechtshof. Net als diplomaten genieten zij onschendbaarheid, maar we gaan er natuurlijk vanuit dat medewerkers van het Internationaal Gerechtshof zich keurig netjes aan de regels houden.

BN/GN-kenteken

BN-kentekens zijn niet bedoeld voor Gordon of Dries Roelvink, maar voor Buitenlanders in Nederland. Daarnaast heb je ook GN-kentekens, wat staat voor Geen Nederlander. Dit klinkt wat onvriendelijker, maar het komt op het zelfde neer. Bij Geen Nederlanders moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die op een ambassade werken, maar geen diplomatieke status hebben. Ongestraft foutparkeren is er dus niet bij met een BN- of GN-kenteken.

DM-kenteken

Als je een kenteken met de letters DM tegenkomt heb je een auto van defensie gespot. DM staat namelijk voor Defensie Materieel. Deze kentekens worden sinds 2013 gebruikt. Daarvoor gebruikte defensie diverse andere combinaties, zoals KL (Koninklijke Landmacht) en KM (Koninklijke Marine). Een auto met een DM-kenteken hoeft niet per se een legervoertuig te zijn, maar kan ook een doodnormale auto zijn. Dat zijn de zogenaamde civiele dienstauto’s.

RC-kenteken

Het RC-kenteken is niet bedoeld voor radiografisch bestuurbare auto’s, maar voor auto’s van de NAVO. RC staat voor Région Centrale, wat nog een oude term is uit de tijd dat de NAVO een hoofdkwartier had in Frankrijk. In de buurt van Brunssum heb je de grootste kans om een RC-kenteken te spotten, want daar is het ‘Allied Joint Force Command Headquarters’ van de NAVO gevestigd.

Exportkenteken

We hebben het alfabet gehad, maar daarmee zijn we er nog niet. Je hebt ook nog diverse witte kentekens, met verschillende combinaties. Dit zijn allemaal tijdelijke kentekens. Zoals een exportkenteken. Bij exportauto’s gaat het altijd om auto’s die al op Nederlands kenteken hebben gestaan. Daarom wordt er geen moeite gedaan om een nieuwe kentekencombinatie te verzinnen, maar wordt gewoon het oude kenteken gebruikt. Een exportkenteken is 14 dagen geldig.

Transitokenteken

Naast een exportkenteken heb je ook een transitokenteken, voor auto’s die doorgevoerd worden. Dit zijn dus auto’s die nooit op Nederlands kenteken hebben gestaan en ook niet op Nederlands kenteken komen. De logica achter de cijfers en letters van een transitokenteken is een beetje lastig te doorgronden, maar er zit in ieder geval de datum van afgifte in verwerkt. Net als een exportkenteken is een transitokenteken 14 dagen geldig.

Eendagskenteken

Er zijn ook nog kentekens die slechts één dag geldig zijn. Deze zijn bedoeld om een geïmporteerde auto naar de RDW te rijden voor de keuring. Een dergelijk kenteken bestaat altijd uit één letter gevolgd door twee keer twee cijfers. Je kunt een officieel kenteken krijgen van de RDW, maar je mag ook zelf iets knutselen met karton en een viltstift. Daar doet de politie niet moeilijk over, als je maar een eendagskentekenbewijs bij je hebt.

Headerfoto: BMW M4 Cabrio, gespot door @mzonneveld