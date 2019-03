In deze kleur is de 720S Spider onweerstaanbaar

Probeer het maar te ontkennen.

Voor zijn nieuwste creatie heeft de Special Operations-afdeling van McLaren een tof verschijnsel uit de kast getrokken. MSO heeft de gloednieuwe 720S Spider namelijk gehuld in een gruwelijke kleurstelling, die bestaat uit meerdere lagen lak. En eerlijk is eerlijk, hoe zweverig het ook uitgelegd wordt, het ziet er wel degelijk schitterend uit.

MSO heeft de nieuwe 720S Spider een lakkleur gegeven die bestaat uit een mix van drie verschillende tinten. De lagen Cerulean Blue, Burton Blue en Abyss Black overlappen en vormen een bijzondere drie-eenheid. De combinatie wordt door Mclaren Coriolis genoemd. Volgens McLaren wil het met de nieuwe tri-tone lakkleur uitlichten hoe de aerodynamica van de auto precies werkt. Het heeft het merk 260 uur gekost om de verf te maken en aan te brengen.

“Aerodynamic innovation is such an integral part of the 720S Spider that using this new paint design to highlight areas that work hard to manage how air flows over the car – literally how the car ‘breathes’ – was the natural approach to take. This is a car that truly merges artistry with the science of aerodynamics.”