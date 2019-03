Autojunk Foto Van De Maand – Februari 2019

Het is weer tijd om de beste platen van afgelopen maand in het zonnetje te zetten.

En zon was er genoeg in februari. Gastjurylid @thomaster (wij mogen Thomas zeggen) is er deze keer om zijn commentaar toe te voegen. Dat heeft hij te danken aan de briljante plaat die hij vorige maand uploadde en die hem de winst in de maand januari opleverde. Voor de beeldvorming: het was een lastige maand, de jury was het weinig met elkaar eens en er waren een heel aantal foto’s die in aanmerking kwamen. Uiteindelijk was er ook niet iemand die er héél erg uit sprong als winnaar, het waren details die de doorslag gaven. Here we go…

Plaats 3: Porsche Targa GTS Dünkelolive metallic



De Porsche 911 Targa in een prachtige kleur, het is moeilijk om deze auto niet te waarderen. Echter, de foto’s waarop de kleur het best tot z’n recht komt zijn qua compositie en andere zaken eigenlijk geen winnaars. De laatste foto in de serie pakte echter toch de aandacht: een fraaie compositie, leuk gebruik van een bankje in de voorgrond om extra diepte aan de foto te geven, fijne plaat! Wel jammer dat de kleur niet echt tot z’n recht komt op deze foto. Thomas: ‘Door de reflecties en schaduwen oogt de foto en voornamelijk de auto vrij druk, ook is het erg jammer dat het groen in de lak niet zichtbaar is.’ Op zich waar, maar @autoblogger en ik vonden het toch een fijne plaat. En als de auto donkergrijs was geweest hadden we dat ook gevonden, dus voila: plaats 3 voor @autoleven!

Plaats 2: BMW M6 F12



‘Heel fraaie locatie voor foto’s, jammer dat de hele serie niet zo consitent is. Het licht en de reflectie van de gekleurde lucht op de auto is erg fijn, helaas is de horizon scheef en zie je niet net iets meer van de locatie waardoor mijn voorkeur naar de 5e foto zou gaan.’ De vijfde foto van de serie toont inderdaad meer omgeving, maar daarin vind ik persoonlijk dan weer de horizon té scheef, zonder dat het een doel heeft. Een tweede plek dus deze maand voor @lenny98!

Plaats 1: BMW M3 Competition



En dan de winnaar van deze maand. Prachtig licht, een origineel standpunt, geen standaard compositie. Een foto die wellicht wat eenvoudiger oogt maar die technisch wel in orde is. ‘Ondanks de vrij drukke reflecties op de flank van de auto een heel fijn plaatje. De lichtval op de grond geeft subtiel context aan de omgeving ookal zie je hier vanwege de hoge point of view niet veel van. Een originele plaat genomen op een fraai moment, de gehele serie ernaast is ook vrij consistent in kwaliteit al zijn de beelden niet heel veelzijdig als het om hoeken gaat.’ Uiteindelijk met minimale voorsprong de winst voor @thijmenvoorhuis dus deze maand. Jouw foto siert de header en volgende maand mag jij meebeslissen over de winnaars, gefeliciteerd!