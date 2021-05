Bijzondere sportieve zakenauto voor € 150K - Autoblog advies - Autoblog.nl

Welke bijzondere sportieve zakenauto moet je kiezen als je voor anderhalve ton kunt shoppen?

Soms is het wel lekker dat we ongeneerd kunnen shoppen. In het geval van vandaag is het helemaal erg leuk. We kregen namelijk een mailtje binnen van Ayesh. Die wil graag een nieuwe auto. Nu krijgen we die vraag wel vaker, maar in dit geval was er iets anders. Het budget om mee te kunnen shoppen is een tikkeltje hoger dan normaal: 150.000. Kaching!

Ayesh rijdt op dit moment in een Jaguar I-Pace EV400. Deze loopt binnenkort uit zijn contract. Met andere woorden, er zijn dan minder fiscale redenen om in zijn Jaguar te rijden. Zijn zoektocht is helder maar duidelijk. Omdat er geen extreme voordelen zijn om elektrisch te rijden, hoeft het niet per se elektrisch. Aangezien telkens meer gave auto’s een elektrische motor hebben, mag het overigens wél.

Daarnaast moet de auto enigszins zakelijk verantwoord zijn. Het hoeft echt geen donkerblauwe Volvo met wieldoppen te zijn, maar een 911 GT3 RS is het andere uiterste. We kunnen Ayesh gerust stellen: die valt sowieso niet in het budget. Verder moet de auto sportief, snel en luxe zijn, uiteraard. Als het even kan ook met wat lekker vermogen onder de kap. Wat is er allemaal mogelijk?

De wensen en eisen van Ayesh voor een bijzondere en sportieve zakenauto staan in onderstaande tabel:

Huidige auto: Jaguar I-PACE Koop / Lease Lease Budget: Zo’n 150.000 euro Jaarkilometrage 20.000 km Brandstofvoorkeur: Elektrisch, hybride en benzine Reden aanschaf andere auto: Contract van de Jaguar loopt af Gezinssamenstelling 2 volwassenen Voorkeursmodellen: Geen No-go: Geen

Audi RS e-tron GT

€ 146.295,27

Een Audi RS4 of RS5 had ook met gemak gekund. Daar hebben we een beter alternatief voor in dit lijstje. Voor nu willen we ons richten op de Audi RS e-tron GT. Toegegeven, die naam is harstikke vreemd. Nu vinden we elektrische auto’s nog bijzonder, waardoor ze een bijzondere naam krijgen, dat zal binnenkort wel precies andersom zijn. Het is de eerste elektrische RS-Audi en misschien wel een van de leukere. Ja, je hebt nog steeds veel vermogen en koppel in combinatie met vierwielaandrijving.

Maar niet meer de nadelen van oude Audi’s, dus geen neus-zware onderstuurde slagschepen. Sterker nog, op een R8 na zijn er weinig Audi’s die zo lekker dwars gaan. Daarbij heb je een bijzonder fraai interieur waar geen enkele Tesla ook maar bij in de buurt komt. De prestaties zijn ook meer dan uitstekend (alhoewel er snellere Tesla’s zijn). Nadeel: je kunt geen opties kiezen, want dan kom je over het budget. Het is wel een keurige Audi, dus een verstandige doch bijzondere sportieve zakenauto. Zeker in het donkerblauw met wit interieur.

Mercedes AMG GT43 4-Door Coupé (X290)

€ 127.258

Dit is zo’n publiekslieveling zonder dat we er in gereden hebben. Op basis van de specificaties is deze Mercedes een winnaar, namelijk. Uiteraard voelden wij het sterkste model aan de tand. Maar er valt een hoop te zeggen voor deze auto. Ja, het is een aangepaste E-Klasse, net zoals de CLS dat is. Maar deze auto is gaver en sportiever. Het eigenlijk een auto die een 911-rijder zou kopen, als die 911-rijder dat hij af en toe echte mensen moet meenemen. Ook zit er een bruikbare kofferbak in.

Onder de kap een zes-in-lijn, die alle 376 pk’s afgeeft aan de achteras. Daarmee is deze AMG GT meer BMW dan BMW zelf op het moment. Het is niet de snelste auto in dit overzicht, maar geen enkel moment kom je kracht te kort. Ook kun je er met een Brabus-kuurtje dik 400 pk uit halen.

Lexus LC500h (XZ100)

€ 127.145

Voordat het lijstje wel heel erg Duits wordt, hebben we hier een Japanner. De Lexus LC500h is sowieso de gaafste auto uit het hele overzicht. Natuurlijk, het moet je smaak zijn qua styling. Maar de proporties zijn perfect gekozen: nauwelijks frontoverhang, een lange motorkap, een korte achterzijde. Helaas valt de LC500 met die fabelachtige V8 buiten het budget, daar dient nog eens 50 mille aan belasting over betaald te worden.

De 500h is een hybride met V6 en elektromotor. Voor gebruik in Nederland is het perfect. Ook op de Autobahn knal je lekker mee met het snellere spul. Alleen is het een net niet aandrijflijn. Je hebt niet die geweldige EV-acceleratie, maar ook niet de felheid en het lagere gewicht van een auto met verbrandingsmotor. Als het gaat om een bijzondere sportieve zakenauto is de LC erg bijzonder, maar niet heel zakelijk (of sportief). Maar ze herinneren je in elk geval wel beter, want je reed als enige manager niet Duits…

Porsche Panamera Sport Turismo E-Hybrid (971)

€ 122.200

Toegegeven, we konden het hele lijstje vol zetten met Porsches. Die grossieren in auto’s die anderhalve ton kosten. Min of meer zijn het allemaal bijzondere sportieve zakenauto’s. Alhoewel, bijzonder: Porsches zie je relatief veel. We hebben gekozen voor de Panamera. De RS e-Tron GT is net wat cooler en gaver dan de Taycan (die in RWD het leukste is). De Panamera Sport Turismo is een buitengewoon gaaf apparaat. Ondanks dat het een ‘stationwagon’ is, is de Sport Turismo maar 50 liter ruimer dan de gewone liftback.

We hebben gekozen voor deze bescheiden uitvoering. De reden ervoor is simpel: de prijs van opties is bizar. Zonder dat je het heel erg gek maakt ben je 25.000 euro aan opties kwijt bij deze Porsche, en dan pas kun je ‘m lekker speccen. Een ’S’ model is ook mogelijk, maar dan kun je nauwelijks opties uitkiezen.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

€ 120.550

Uiteraard moet er ook iets Italiaans tussen staan. Je kan niet zoveel geld uitgeven en dan niet een klein beetje emozione voor de deur willen hebben staan. Aanvankelijk wilden een Maserati nomineren. Echter, dan komt de vraag welke. Voor 150.000 heb je een instap-Ghibli met metallic lak en een setje mooie wielen een een Quattroporte komt niet eens in de buurt.

Maar sowieso is de onlangs gefacelift Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de beste keuze. Deze komt moderner over dan de Ghibli en is leuker om te rijden. De wegligging is echt een feestje, mede omdat de auto niet zo gek zwaar is. Zeker in dit gezelschap is het een echte lichtgewicht. Daarbij is de auto in het donkerblauw zeker een verstandige doch bijzondere sportieve zakenauto, het enige nadeel: je kan geen kleur selecteren voor het interieur. Dat is altijd zwart leer. Jammer.

BMW 840i Gran Coupé (G16)

€ 115.151,75

Net als de Mercedes-AMG GT43 is de BMW 840i een vrij traditionele auto in dit overzicht. Op zich past het wel bij het allround karakter van de BMW 8 Serie. Zo sportief als de AMG GT of de Panamera is de 8 Serie niet. Sterker nog, het voelt voornamelijk comfortabel aan. Als een 5 Serie waar je gevoelsmatig 40 mille te veel voor betaald, net als bij de 6 Serie Gran Coupe.

En zo fraai als zijn voorganger is de BMW 840 niet, alhoewel de juiste uitvoering en configuratie wonderen kan doen voor de auto. Als je een mooie Individual-lak kiest met fraai (wederom Individual)-leer, kun je er al wel iets moois van maken.

YOLO: Tesla Model S Plaid +

€ 149.990

De Tesla Model S is al een tijdje op de markt. De concept werd in 2009 onthuld en het productiemodel in 2012. Je zou denken dat de auto anno 2021 zwaar verouderd zou zijn. Dat valt heel erg mee, de auto was natuurlijk bij zijn introductie zijn tijd ver vooruit. Een minimalistisch interieur met enorm scherm is nu overal populair, maar de Model S had dat al in 2012. De aandrijflijn is splinternieuw. Kort gezegd: in een rechte lijn maak je gehakt van alles.

Ja, ook een Bugatti Veyron. En een Chiron moet maar hopen dat ‘ie een goede dag heeft. Of je een fanboy-bent of juist anti-Tesla, die snelheid is bijzonder indrukwekkend. Nadeel: de auto is nog niet leverbaar. Qua prijs zit je met de Tesla wel meteen op de grens, maar opties en configuratiemogelijkheden zijn nauwelijks mogelijk. Dus dat scheelt.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!