Bijzondere Volkswagen Golf-testauto: epische terugkeer?

Een bijzondere variant van de Volkswagen Golf wordt gespot op de Nürburgring, die ons stiekem een beetje hoop geeft op iets cools.

Een schoenmaker blijft bij dezelfde leest, dat geldt ook voor auto’s. Een model is vaak redelijk beperkt in wat het wil bereiken. Dat wil zeggen: een sportauto blijft vaak een sportauto terwijl een terreinwagen vaak een terreinwagen blijft. Overlap is er niet veel. Tenzij je naar Porsche of Lamborghini kijkt. Met de Dakar en Sterrato blijkt dat een auto beide kan zijn.

Golf

Een Volkswagen Golf is ook relatief veelzijdig, maar het blijft toch vaak bij een hatchback. Die heb je als snelle hatchback (GTI), nog snellere hatchback (R) en estate (Variant). Veel extremere dingen doet VW niet met de Golf. Want een Dakar-achtige Golf, die was er ooit wel.

Je kent ‘m vast nog wel, de Golf Country op basis van de Volkswagen Golf II. Dat was geen slappe hap overigens, die was een flink opgehoogde Golf met een Syncro 4×4-systeem van Steyr-Puch. De Golf Country was een klassiek gevalletje YOLO, maar was niet rijp voor een volgende generatie.

Golf Dakar?

Nu offroad-achtige auto’s die normaliter niet offroad-achtig zijn heet zijn dankzij modellen als de Dakar, moet de Golf Country een comeback maken? En zo ja, kan het zijn dat Volkswagen daar al druk mee bezig is? Afgelopen week mochten autofabrikanten weer los op de Nürburgring om nieuwe modellen te testen, zoals BMW. Ook Volkswagen was aan het testen met een nogal vreemde Golf. Check het op YouTube (vanaf 2:06).

Stoere Golf, of…

Het gaat om een testmule, dus een auto waar onderhuids meer aan de hand is dan het exterieur doet vermoeden. Zodoende lijkt het dus op een Volkswagen Golf Country en dat zou natuurlijk leuk zijn. Een andere theorie (en die lijkt iets aannemelijker) is dat Volkswagen test met de aandrijflijn van de R in een hoger model. Dit om voorbereid te zijn op bijvoorbeeld de opvolger van de T-Roc R op basis van de aankomende T-Roc. Die is nog niet onthuld, dus kan Volkswagen de bizarre Golf gebruiken om onopvallend te testen voor de T-Roc R. Het is de minder leuke, maar wellicht iets plausibelere theorie.

Wat het wordt? Dat laten we even over aan jou, of je een realist of een optimist bent. In ieder geval wordt er iets getest op Golf-basis. Onder andere.