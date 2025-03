Cijfers liegen niet: Tesla’s verslinden banden!

EV’s gaan niet rustig met hun banden om. De auto’s van Musk spannen de kroon.

Ondanks speciale EV-banden is al vaker aangetoond dat elektrische auto’s minder zuinig omgaan met hun banden. Dat is goed te verklaren. De elektrische wagens zijn een stuk zwaarder. Tevens zorgt de grote trekkracht voor meer bandenslijtage. Het blijkt dat de Tesla Model 3 de kroon spant als het over bandenslijtage gaat.

Die conclusie trekt Kwik Fit. De Britse tak van dit servicebedrijf deed onderzoek naar de bandenwissels bij 170 verschillende locaties in Groot-Brittannië. Kwik Fit heeft de auto’s die in Q3 van 2023 bij het bedrijf geregistreerd stonden, gebruikt als ijkpunt. Vervolgens is gekeken hoeveel auto’s per merk en model tussen februari 2024 en januari 2025 langskwamen voor een bandenwissel.

Tesla Model 3 heeft meeste bandenwissels

Bij 54 van de 170 – dus zeg maar ruim 30 procent – van de servicelocaties kwam de Tesla Model 3 als model uit de bus met de meeste bandenwissels. Op plaats twee staat een vreemde eend in de bijt: de Citroën Berlingo gevolgd door de Tesla Model Y.

Ga je per merk kijken, dan komt Tesla opnieuw als slechtste bandenfluisteraar uit de bus. Bij 70 van 170 locaties – dus zeg maar ruim 40 procent – zijn Tesla’s het vaakst toe aan nieuw rubber. Op nummer 2 staat Citroën met 24 locaties (allemaal dankzij de Berlingo) gevolgd door BMW (15 locaties) en Mercedes (14 locaties).

Hoe ga je zuiniger om met je banden?

Kwik Fit geeft twee tips tegen bandenslijtage: houd je banden op de juiste spanning en controleer regelmatig de uitlijning van de wielen. Hij voegt toe: ”Automobilisten verwaarlozen bandenonderhoud op eigen risico. Het is altijd van vitaal belang om te onthouden dat, ongeacht alle andere veiligheidsvoorzieningen op een auto, ze allemaal vertrouwen op de banden die presteren zoals verwacht.”

En zo is het maar net. En vergeet niet om ook goede bandjes te halen voor je caravan!

Foto: Tesla Model 3 Performance: rijtest en video