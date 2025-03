Hyundai Ioniq 5 met 660.000 km: het kan, maar…

Ja, er is echt iemand die een Hyundai Ioniq 5 naar 660.000 kilometer heeft gereden, met één grote ‘reparatie’.

Des te ouder serieuze EV’s worden, des te meer exemplaren de taken van een ‘normale’ benzine of diesel gaan overnemen. Tesla’s en vergelijkbare EV’s met hoge kilometerstanden zien we steeds meer en ook al zijn er aandachtspunten, vaak blijft het allemaal wel heel. Het is gewoon wel zo dat een e-motor minder complex is dan een brandstofmotor, dus daar is minder kans op euvel.

Ioniq 5 met 660.000 kilometer

Dat brengt ons bij een berichtje in de Facebook-groep Mileage Impossible. Een Koreaanse gebruiker deelt een Hyundai Ioniq 5 uit 2022. Daar heeft de eigenaar in dus net iets meer dan drie jaar tijd (40 maanden in totaal) een bizarre 666.255 kilometer mee gereden. Dat is 16.650 kilometer per maand of dus 555 kilometer per dag. Wat de eigenaar doet om zo veel te rijden met een auto wordt niet vermeld, wij denken aan iets in de taxi- of personenvervoersbranche.

Nieuwe batterij

De vraag is natuurlijk ‘blijft dat heel’ en het antwoord is afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Ja, de Ioniq 5 rijdt nog, hem na 3 jaar moeten afschrijven zou wel heftig zijn. Wel zit de auto op zijn tweede batterij. Bij 580.000 kilometer is er een nieuw accupakket ingekomen. Mooi voor de eigenaar: deze vervanging heeft hij gekregen van Hyundai. Qua garantieduur zit je prima in het termijn, maar het lijkt erop dat je wel over de kilometerlimiet van garantie zit. Misschien zag Hyundai het als een goede PR-stunt.

Het kan dus wel, grote afstanden afleggen in een moderne EV. Op zich is bijna zes ton aan kilometers ook een normaal termijn om een motor te vervangen, al is een batterijpakket meestal iets prijziger. Het is wel eentje voor het plakboek van het Koreaanse merk.