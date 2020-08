Autoblog garage: we verlagen de BMW 325!

Nu we de BMW 325d gaan verlagen, moet het totaalplaatje zo een beetje beter kloppen.

Wat gaat de tijd toch snel. Nog niet zo lang geleden was ondergetekende druk aan het zoeken naar een vervanger voor de Alfa Romeo 159-‘duurtester’. Vaak is de zoektocht net zo leuk als de auto daadwerkelijk voor de te hebben staan. Begrijp mij niet verkeerd: ik ben er zeer blij mee, maar dat speuren op het internet werkt therapeutisch.

Autoblog advies

Gelukkig mag ik elke week het Autoblog advies maken, waardoor ik de raderen kan laten draaien en oeverloos kan zoeken naar geschikte kandidaten. Er is natuurlijk nog een manier die ik ontdekt heb dankzij de Alfa 159: onderdelen speuren! En man, wat is er een hoop voor de BMW E90 te krijgen. Vorige keer hebben we de nieuwe BBS RX-R velgen onder de duurtester gelegd, voor nu kijken we hoe we het beste de BMW 325 kunnen verlagen. In principe horen die twee bij elkaar, vind ik. Net als bij de Alfa Romeo is de periode dat je de velgen wél hebt gemonteerd en het onderstel níet, een vreemde. Alsof je een soort 8 maanden oude Labrador pup hebt: je snapt waar het op moet gaan lijken, maar het geheel staat nog te hoog op de poten.

BBS RX-R

Over de velgen gesproken, de BBS RX-R wielen bevallen telkens beter. Velgen zijn smaakafhankelijk en deze helemaal. Zeker bij de puristen die alles zo origineel mogelijk willen hebben. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat ook BMW ‘goedkope’ keuzes maakt en er dus potentieel in zit om de auto daadwerkelijk te verbeteren. Dat van die goedkope keuzes is overigens niet zozeer BMW, elke fabrikant bouwt een auto tegen een prijs. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de velgen. BMW heeft een hele range aan wielen gebouwd voor de E90, variërend van matig tot redelijk goed. Het nadeel is dat de prijzen dit niet reflecteren. Kijk dus bij velgen niet alleen of je zo mooi vindt, maar ook naar de bouwwijze, bouwkwaliteit en hoe lang ze het uithouden. Dezelfde filosofie moeten we toepassen nu we de BMW 325 gaan verlagen.

Alfa reed beter?

De witte stationwagon rijdt overigens goed. Er is niets mis mee. Alleen bleef er iets knagen: de Alfa reed beter. Eh, wat? Ja, de Alfa was stiekem een erg prettige auto. Volgens @jaapiyo was dit onmogelijk vanwege Het gemis van superieure achterwielaandrijving. Maar dat is slechts één onderdeel. Nu vergelijken we appels met peren, want de 159 was al gemodificeerd. Ook heeft de Alfa 159 een sneller reagerende stuurinrichting en lag deze veel strakker op de weg en stabieler in bochten. Zeker in snelle bochten, denk aan een klaverblad. De BMW heeft een beetje te veel rol, is wat vager en beweegt wat meer. Tegelijkertijd bood de Alfa meer comfort en was deze koersvaster. Daar moeten we wat aan gaan doen!

Dunlop

De BBS RX-R’s onder de BMW 325d bleken een goede keuze. Samen met de Dunlop (Sportmaxx RT) banden heb je gewoon wat meer ‘scherpte’ in de besturing zitten. De runflats zijn ondingen: je levert in qua comfort en hebt meer hardheid, niet meer gevoel en informatie. Ook de Dunlop Sportmaxx RT-banden verdienen een dikke pluim. Ze leveren domweg meer grip, wat meer vertrouwen geeft. Daarnaast is er een tandje meer gevoel en communicatie in het stuurwiel en is het onderstuur minder aanwezig. Ja, de voorwielaangedreven Alfa had minder initieel onderstuur dan de BMW. Nog een enorm voordeel van de Dunlop banden: ze zijn bijzonder stil

Verlagingsveren

Maar we spelen vals, want de Alfa had er een ander onderstel onder zitten. Zonder die kit zou de Alfa niet zo goed scoren. Dus we moeten de vergelijking eerlijker maken. Maar wat moet er onder de BMW komen? In elk geval iets waarmee we de BMW 325d verlagen, want het lijkt nu een xDrive, zo hoog als deze staat. Althans, aan de voorkant. De veren aan de achterzijde waren al moe, waardoor de hoogte daar al op orde was. Nu kun je een aantal kanten op. Een setje verlagingsveren heb je al voor 100-150 euro. Dat is wel van het merk ‘Knaakie’ en dient ten alle tijden vermeden te worden. Een setje kwaliteitsveren die de boel lager zet kost veelal het dubbele.

Diverse opties

Maar mijn auto is niet meer nieuw. Ondanks dat de 325d enorm fris overkomt, zijn de veren en dempers nog origineel en dus 9 jaar en 145.000 km oud. Er zijn hiervoor een paar opties. Bij H&R kun je uitstekende kwaliteitsveren halen die bij de originele dempers passen. Gemonteerd en wel ben je dan voor zo’n 500-600 euro klaar. Maar als je toch bezig bent, kun je het beter goed doen. Daarvoor wende ik mij tot de tuningsgoerroe van Autoblog: @martijngizmo. Hij heeft ook een witte BMW met zescilinder motor en weet echt van de hoed, de rand en alles wat erachter zit. Daarnaast won ik informatie in bij Pieter van Jan Steverink banden in Apeldoorn.

Schroefset

Martijn raadde mij een schroefset aan. Die kun je in hoogte en hardheid instellen. Dan heb je heel veel vrijheid over hoe je de auto kant aanpassen naar jouw smaak. Er zijn een enorm aantal aanbieders van schroefsets. Ook hierbij geldt dat je voor relatief weinig geld enorm slechte troep kunt kopen van het merk ‘Goedkopie’. Als het je alleen om de looks van het verlagen gaat, kan het overigens een prima optie zijn.

Upgrades

Ikzelf vind het altijd prettiger dat alle upgrades ook daadwerkelijk upgrades zijn: de kwaliteit moet hoger liggen dan wat BMW zelf gebruikt. Vandaar destijds ook mijn keuze voor BBS-velgen. Ik twijfelde tussen een paar producten: de KW Street Comfort, Bilstein B14 en ST XTA.

KW Street Comfort

De Street Comfort set van KW is afgestemd op maximale gerieflijkheid. Het is een uitstekende schroefset voor als je dagelijks met je verlaagde auto moet rijden. Je kan de hardheid en de hoogte instellen. KW is kwalitatief bijzonder goed en de prijs valt redelijk mee, zeker als je kijkt wat je ervoor terug krijgt. Het nadeel: omdat ik vrij brede voorwielen heb (9J), passen deze er niet gemakkelijk op. KW schroefsets zijn vrij ‘breed’ (de veren zijn konisch). Nu kun je met camberplates eenvoudig het een en ander oplossen. Het is voornamelijk millimeterwerk.

ST XTA

Een andere optie kreeg ik van Martijn: de ST XTA-set. ST is een merk van KW en de XTA is eigenlijk de KW V3-schroefset, maar dan gemaakt van een ander materiaal. Ook deze set past niet zomaar, maar de camberplates zitten er al bij. Dus die kun je eenvoudig passend maken. De laatste optie was voor mij was de Bilstein B14: een eenvoudige schroefset die je in tien klikken hoger en lager kunt zetten.

Bedenkingen

Nu had ik met alle drie de sets wel mijn bedenkingen. Er wordt 40.000 km per jaar met de auto gereden en ondanks alle sportieve intenties is comfort zeker belangrijk. Ook is het heel erg leuk dat je alles kunt instellen, maar ik heb twee linkerhanden. Ondanks mijn beste bedoelingen wist ik dat ik zelf nooit ermee in de weer zou gaan. Het schaterlachen en proesten van mijn vriendin bij de gedachte hieraan bevestigde dat.

Keutel ingetrokken

Toen ik de beslissing moest maken, heb ik Dus toch mijn keutel ingetrokken. Ik ben op het laatst toch voor ‘plug & play’ gegaan: de Bilstein B12 Pro-kit. Op de Alfa Romeo had ik een B12 Sportline-kit (te herkennen aan de rode veren). De Pro-kit is overigens geen bewuste keuze, voor de E91 met zescilinder is simpelweg alleen de Pro-kit leverbaar. Het is een combinatie van monotube upside-down Bilstein B8 dempers met Eibach verlagingsveren. Deze verlagen de BMW 325d zo’n 40 millimeter. Precies genoeg. Nog een voordeel is dat de Bilstein-dempers en Eibach-veren op elkaar zijn afgestemd. Als het goed genoeg is voor Alpina (dat deze set gebruikte voor de B3 en D3), dan is het goed genoeg voor de KS-742-X.

Touring is lastiger

De auto werd gebracht naar Jan Steverink Banden in Apeldoorn om de Bilstein B12 Pro kit te laten monteren Het was een kwestie van de auto afleveren, een dagje bij mijn schoonouders werken en de auto weer ophalen. Bij een 3 Serie Touring is het net even wat lastiger om overal bij te kunnen, dus duurt het ietsje langer dan bij een coupé of sedan. Het viel uiteindelijk mee, in de middag kreeg ik een mailtje van Pieter en kon ik de auto ophalen. Naast de verlaging werd de auto meteen opnieuw uitgelijnd.

Citroen C6

Nu maakte ik een cruciale fout bij het ophalen van de auto. Ik werd namelijk afgezet in een heuse Citroen C6. Je weet, de soepelste en meest comfortabele auto van de afgelopen 20 jaar. Het vliegende tapijt-effect van die auto is overweldigend. Om dan in een verlaagde BMW 325 te stappen is een flinke cultuurschok. Sterker nog, een kleine teleurstelling maakte zich even van mij meester. Maar nogmaals, een Citroen C6 is dermate indrukwekkend dat al je normale parameters een indrukwekkend subtiele opdonder krijgen.

Verlaagd

Gelukkig ging het op de terugweg al wat beter. Sowieso moet je je nooit laten leiden door de eerste paar meters. Met name de veren moeten echt nog even ‘zetten’. Hetzelfde geldt voor de letterlijk verlaging. Zoals je kan zien bij de verlaagde 325d is de verlaging, eh, opmerkelijk. Alleen de neus lijkt gezakt te zijn. Dat is niet helemaal vreemd. Ondanks dat de veren en dempers bij inspectie nog ‘ok’ waren, waren ze gewoon versleten. Dit is het verschil tussen goed genoeg voor de APK en een beurt, maar de veren en dempers hadden eigenlijk al vervangen mogen worden.

Nog geen wauw-effect

Dus het wauw-effect van de Bilstein-kit bij de Alfa bleef dus uit bij de BMW. Ik heb onderweg niet zitten kirren. Daar zijn meerdere redenen voor. Het onderstel van de Alfa was destijds écht gaar. Naast de veren en dempers, kreeg de 159 toen nieuwe draagarmen rondom, een nieuw wiellager en nog wat nieuwe rubbers. Dat was bij de BMW niet nodig. Het verschil was bij de Alfa zoveel groter omdat ‘ie zo crappy was.

Wél een wauw effect

Nee, de verlaging bij de BMW 325 moest eventjes inwerken. Letterlijk. De eerste paar dagen reed de auto alsof er nog blokjes tussenzaten. Een tikkeltje stoterig en hard afgeveerd. Dat terwijl de Alfa de extremere Sportline variant van de B12 had. Watskebeurt? Simpel: je moet gewoon even ermee blijven rijden. Het duurde een paar dagen, maar de B12-kit werd merkbaar soepeler.

Bijstellen

Het is maar goed dat deze rubriek een paar weken achterloopt, want mijn mening en perceptie moet ik ernstig bijstellen. Alles is fijner met de B12-kit: kuilen in de weg, drempels en slecht wegdek zijn geen probleem. Op strak asfalt heb je véél meer vertrouwen. De auto ‘danst’ wat minder op zijn dempers. Ook zijn de veren straf, maar progressief. Pas als je de auto harder gaat zetten, merk je dat er meer tegendruk is. Als je normaal rijdt, functioneren de veren ook normaal. Precies wat ik wilde.

Telkens verder zakken

Dat niet alleen, ook de neus zakte telkens verder en verder. In eerste instantie leek deze te hoog te staan, maar het duurde zeker drie weken voordat ‘ie op het punt zat waar die moet zijn. In vergelijking met het originele onderstel win je wederom enorm veel scherpte en precisie. Dat niet alleen, er is veel meer rust in de auto. Je voelt wel degelijk wat er gebeurt, maar storend is het niet. Qua comfort lever je eigenlijk nauwelijks in. Inderdaad, ondanks de verlaging en 19” wielen is het comfort min of meer hetzelfde gebleven ten opzichte van originele hoogte en 17″ runflats.

Kleine update, na een paar weken lijkt de set nog beter te settelen. Zeker op slecht wegdek is het comfort merkbaar toegenomen. Het enige waar de auto niet van houdt zijn flinke dwarsrichels. Die voel je erg goed en je merkt dan dat de wiel-onderstelcombinatie even geen antwoord heeft op zo’n impact. Dan is zo’n Citroen C6 met grote ballonbanden geen slecht idee.

Vergelijking met 159

Als ik de vergelijking qua wegligging met de Alfa Romeo 159 moet maken, (iets wat ik constant doe), dan verbaasde mij het verschil bij die auto meer. De 159 wordt zwaar ondergewaardeerd als het om rijeigenschappen gaat. Met een paar simpele modificaties kun je daar een fijn sturende auto van maken. De 159 kon je zo hard door bochten jagen, dat is met de E91 niet zo makkelijk.

Er zit nog een beetje rol in, dat je absoluut niet hebt in een Alfa 159 of bijvoorbeeld een Lexus IS. Ook heeft de 159 een directere besturing wat meer gevoel biedt. Maar met de Bilstein B12 Pro-kit is de BMW 325d in elk geval een heel fijne auto geworden waarmee je zowel comfortabel kunt cruisen als semi-sportief kunt sturen. Precies wat een 3 Serie behoort te doen. Ook vind ik de BMW 325 na het verlagen er fraaier uitzien, maar dat is persoonlijk.

Onderhoud

Tot zover de update! Mocht je denken: hoe zit het nu met het onderhoud? Ja, dat was als eerste al aangepakt, maar door mijn infantiele enthousiasme heb ik eerst de upgrades behandeld. Een volledig rapport over de technische staat komt dan ook snel voorbij. Uiteraard staat er nog veel meer te gebeuren met de BMW 325d-duurtester. Je leest alle vorderingen, ins en outs op Autoblog.

Mocht je vragen, opmerkingen, tips hebben of heb jij een leuke upgrade in gedachten voor de BMW 325dA Touring? Laat het weten, in de comments!