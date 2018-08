Bingewatchen? Maniak smijt 37 (!) seizoenen F1 online

Ook op aarde lopen engelen rond.

Nu de vakantie daadwerkelijk aan zijn einde is gekomen en het weer langzaam maar zeker verslechtert, kunnen we eindelijk tijd opzij zetten om weer eens fatsoenlijk achter de buis te gaan zitten. In plaats van een goede film of documentaire aan te raden, hebben we ditmaal iets anders. Om precies te zijn een enorme verzameling aan Formule 1-wedstrijden.

Terwijl ik gisteren naarstig op zoek was naar een goede stream om de Formule 1 te volgen, stuitte ik ineens op een interessant bericht in een subreddit. Blijkbaar hadden gebruikers van de website op een of andere manier een gigantische verzamling Formule 1-seizoenen opgegraven. Wanneer we zeggen gigantisch bedoelen we dat ook, want de verzamling bestaat uit liefst 37 seizoenen.

Na nader onderzoek ontdekte ik dat het gaat om alle wedstrijden die tussen 1978 en 2015 zijn verreden. Dit betekent dat je alle wedstrijden kunt kijken vanaf het seizoen dat Mario Andretti kampioen werd, tot aan het moment dat Mercedes beignt aan de bouw van haar imperium in de Formule 1.

Tegelijkertijd betekent dit dat je de coureurs in actie kunt zien, waarvan we de afgelopen weken het leven onder de loep hebben gelegd. Denk hierbij aan karakters als Jochen Mass en Gilles Villeneuve. Daarnaast kun je de intense strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost bekijken, evenals de manier waarop Michael Schumacher zichzelf door de jaren heen ontvouwt tot grootmeester van de sport. Andere kijktips: Mansell en Senna in Monaco (1992), Mansell en Piquet in Silverstone (1987), Jenson Button in Canada (2011), Vettel in Brazilië (2012) en Kimi Raikkonen in Japan (2005). Dit is slechts een handvol wedstrijden om mee te beginnen. Niet te vergeten zijn de volledige seizoen van 2007 tot en met 2009.

Het enige nadeel is dat je 1 TB aan opslagruimte moet hebben, wil je alle wedstrijden op je harde of externe schijf krijgen. Hoewel ik het zelf nog niet heb geprobeerd, kan ik me goed voorstellen dat je ook enkele races moet kunnen downloaden.

Wees zo lief om je eigen kijktips in de reacties achter te laten. Veel kijkplezier!