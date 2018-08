Natuurlijk is de duurste veilingauto ($48 mln) een Ferrari

Kan niet anders.

Er mogen de laatste dagen dan wel allerlei super– en hypercars geïntroduceerd zijn aan de Californische kust, het ware hoogtpunt van Pebble Beach is pas bereikt wanneer de verschillende veilingen zijn geweest. Wie vorig weekend onze lange lijst peperdure bolides heeft bekeken, heeft zichzelf al kunnen voorbereiden op het onvermijdelijke.

Vannacht, tijdens de veiling van RM Sotheby’s, gebeurde datgene waarvoor iedereen was aangeschoven: de Ferrari 250 GTO, met chassisnummer 3413 GT, werd afgehamerd op het astronomische bedrag van 48.405.000 dollar. Daarmee werd de Ferrari de allerduurste veilingauto in de geschiedenis.

De verschrikkelijk fraaie 250 GTO is afgehamerd op een bedrag dat ruim 10 miljoen dollar hoger ligt dan het vorige record. Het record dat vannacht viel stond eveneens op naam van een Ferrari 250 GTO. Die auto werd in 2014 geveild voor ongeveer 38 miljoen dollar.

Hoewel het absoluut een prestatie is dat de auto voor bijna 50 miljoen dollar is verkocht, heeft de auto bij lange na niet het verwachte bedrag gehaald. Gedurende de week in Pebble Beach stond de auto namelijk bekend als ‘de auto van 60 miljoen (dollar)’. Overigens is het eveneens niet de duurste auto ooit. Dit record is in handen van wéér een andere 250 GTO. Deze auto werd vorige maand privé verkocht voor 70 miljoen dollar.

De 250 GTO (#3413 GT) is in technisch opzicht nog altijd in volledig originele staat. Daarbij heeft de auto eveneens zijn originele lichaam van Carrozzeria Scaglietti. De 250 GTO is er één van slechts 36 gebouwde exemplaren. De bolide begon zijn leven als testauto van Ferrari. Later racete de wereldkampioen Formule 1 van 1961, Phil Hill, de auto tijdens de Targo Florio van 1962. De auto won diezelfde wedstrijd de volgende twee jaren.