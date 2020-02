Binnenkort je iPhone als autosleutel?

Wouter doet voor hoe dat eruit komt te zien.

De wereld wordt meer en meer afhankelijk van de smartphone. Overal en nergens moet de smartphone fungeren als je belangrijkste hulpmiddel. Een deel daarvan is de functies die je smartphone moet vervullen. Communicatie, afspraken, een fotocamera en zelfs tegenwoordig een pinpas. Waar je contactloos kunt pinnen, kun je ook je telefoon tegen de betaalpaal houden. Dit heeft te maken met NFC (Near Field Communication)-techniek: iets waar de meeste smartphones van heden ten dage mee uitgerust zijn.

Meer met NFC

Een groot aantal mensen heeft een iPhone. Dé telefoon van Apple beschikt tegenwoordig ook over NFC en beter laat dan nooit kun je nu ook in Nederland betalen via Apple Pay. Via de NFC-verbinding in je telefoon of smartwatch is ook je Apple-device een extreem dure pinpas.

Je kunt echter veel meer met NFC. Eén van de toepassingen is van je telefoon een autosleutel maken. Sommige autofabrikanten leveren dit al, denk aan Tesla, maar dan gaat het via de Tesla-app. Apple is aan het testen met een universeel systeem.

CarKey

Het systeem heet lekker simpel CarKey. Hints naar de sleutel-functionaliteit werd gevonden in de bètaversie van iOS 13.4, zo meldt 9to5Mac. Elke iPhone vanaf de 8 bevat de functionaliteit om te werken met NFC en de autosleutel. Vanuit de auto moet er uiteraard een NFC-ontvanger aanwezig zijn. De CarKey kan vervolgens opgeslagen worden in je Wallet, waar indien geconfigureerd ook je klantenkaarten en pinpas zitten.

Je telefoon moet alles kunnen: ook je auto ontgrendelen. Welkom in 2020.