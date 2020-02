Exclusief: details over de BMW M8 Gran Coupé First Edition in Nederland

De eerste editie van de BMW M8 is bijzonder. Toch wordt Nederland niet overgeslagen in de verdeling van de dikste vierdeurs coupé van het merk.

De rol van de grote coupé naast de 5 Serie bij BMW wordt tegenwoordig opgevuld door de 8 Serie. Laat de naam je niet misleiden: het is stiekem gewoon exact hetzelfde als wat de 6 Serie was. Laatstgenoemde had je als coupé, cabriolet en Gran Coupé met vier deuren. Vervolgens kon je alle drie varianten krijgen als M. Ook dat kan met de M8: je hebt bij alle varianten de keuze uit regulier of Competition. De laatste toevoeging is dan ook de M8 Gran Coupé: tot en met 625 pk uit een 4.4 liter grote V8. Kosten in ons kikkerlandje? 203.297 euro. Je kunt de showroom verlaten met de dikste Gran Coupé ooit vanaf april.

M8 Gran Coupé First Edition

Tenminste, als je iets specifieker bent is er een dikkere M8 Gran Coupé. The one to rule them all. Dat is de BMW M8 Gran Coupé First Edition. Het Beierse merk had al de M5 First Edition, te herkennen aan de matrode laklaag, voor de M8 First Edition gaan ze een stapje verder.

De inspiratie is de BMW M8 Gran Coupé Concept. Opvallend door zijn grote wielen met bijzonder design, gouden accenten, een donkergroene lakkleur en gele koplampen. Gooi hier een productiesausje overheen en voilà: de First Edition. Ook met sierlijsten en details in het goud, ook met 20 inch M-velgen met bijzonder design en jawel: gele dagrijverlichting in de koplampen. De hele auto is vervolgens gespoten in Aurora Diamantgrün Metallic: een kleur die enkel en alleen beschikbaar wordt voor de 400 First Editions.

De First Edition in Nederland

Van de First Edition komen er 400 stuks wereldwijd. De welbekende man in regenjas postte een brief in de Autoblog-bus met goed nieuws: 10 daarvan bereiken Nederland. De productie van de speciale editie start in mei. De kleur en details vallen niet te wijzigen, evenals de treeplanken waar je wordt herinnerd dat het om een First Edition 1/400 gaat. Wel mag je kiezen uit drie verschillende kleuren interieurbekleding.

Prijs

Wie deze ultieme speciale 8 Serie wil bemachtigen, moet het totaalbedrag van 247.995 euro overmaken (44.879 euro BPM). Veel geld, maar de First Edition bevat vrijwel alle opties. Vergeleken met een M8 Gran Coupé Competition met flink gespekte optielijst is het niet eens schreeuwend duur. En wél heel exclusief!