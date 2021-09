Is de autosleutel binnenkort verleden tijd?

Door innovaties die Genesis plant op het gebied van beveiliging, lijkt het merk af te stevenen op openen zonder autosleutel. Waarom ook eigenlijk niet?

We moeten het even hebben over de iPhone. Niet omdat er ontwikkelingen zijn op het gebied van de Apple Car, meer om even een beeld te schetsen. De iPhone kwam namelijk op de markt met dat jouw telefoon alleen geopend werd met een code. Vanaf de iPhone 5S kwam Apple met een vingerafdrukscanner, wat sneller werkt dan de code en tevens veiliger schijnt te zijn. Momenteel kunnen iPhone-gebruikers genieten van FaceID, technologie die razendsnel in 3D jouw hoofd detecteert en alleen je telefoon ontgrendelt als jouw hoofd de juiste is. Kortom: de boel veilig houden met je biometrische gegevens, daar hebben we tegenwoordig dagelijks ervaring mee.

Autosleutel

In de auto (nog) niet. Bijna elke auto komt met een sleutel in een bepaalde vorm. Nou wordt er tegenwoordig wel met keyless-systemen gewerkt waarbij je eigenlijk niks hoeft te doen behalve dat ding meenemen, maar dat laatste moet altijd nog wel. Of bijvoorbeeld een app op je telefoon.

Genesis gezichtsherkenning

Genesis deelt echter een innovatie die ons doet nadenken over dat hele sleutelverhaal. De Genesis GV60, de nieuwe kleine elektrische crossover van het merk, krijgt technologie genaamd Face Connect mee. Het is eigenlijk precies dat wat we kennen van de iPhone: de auto krijgt een paar camera’s die een 3D-scan maken van jouw hoofd. Wanneer de auto jouw hoofd herkent, gaan er deuren open. Letterlijk: Face Connect is bedoeld als een identificatiesysteem voor het openen van de auto. Het gaat echter verder dan dat: Face Connect scant ook jouw hoofd en past jouw persoonlijke instellingen aan. De auto herkent jou en past alles precies zo aan dat het fijn is voor jou. De stoel in de juiste positie, de spiegels en het stuur in jouw opgeslagen posities en ook het head-up display samen met een aantal instellingen in het infotainment komen automatisch op de juiste stand. Klinkt handig en je hebt er dus geen sleutel voor nodig!

Ontgrendelen zonder autosleutel

Even terug naar dat ontgrendelen. Dat kan met de Genesis GV60 dus met je gezicht, maar ook met je vingerafdruk. Tevens gaat je vingerafdruk ervoor zorgen dat je auto jou identificeert en je gewoon zonder sleutel kunt wegrijden. Je vingerafdruk kan vervolgens ook gebruikt worden om dingen in het infotainment makkelijker te maken, zoals inloggen en betalen.

Genesis heeft het over ‘kunnen rijden zonder autosleutel’. Betekent dit het einde voor de sleutel en moeten we allemaal over naar biometrische gegevens? Dat is nog even speculeren, we moeten maar zien hoe het gaat werken met de Genesis GV60 die binnenkort klaar is voor vertrek.