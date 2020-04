Binotto dreigt NIET met vertrek Ferrari uit F1

Er bleek sprake te zijn van een misverstand.

Ferrari is een onmisbaar onderdeel van de Formule 1. Dat vinden de fans, maar dat vinden ze vooral ook zelf. Het voordeel van zo’n positie is dat je veel invloed kunt uitoefenen. Door bijvoorbeeld te dreigen met een vertrek uit de Formule 1.

Een maatregel waar Scuderia Ferrari niet om stond te springen, was een budgetplafond. Toch hebben ze met lichte tegenzin ingestemd met een limiet van 175 miljoen dollar. Het invoeren van die regel staat dus gewoon gepland voor 2021. In tegenstelling tot de andere regels wordt dit niet met een jaar uitgesteld.

Integendeel: nu sommige F1-teams in zwaar weer komen door de coronacrisis, wordt er gekeken naar een verdere verlaging van de ‘budget cap’. FIA en de FOM spraken eerder deze maand over een limiet van 145 miljoen dollar voor 2021. In 2022 zou dat vervolgens verder verlaagd worden naar 130 miljoen. Dat eerste was nog wel bespreekbaar, maar dat tweede bleek voor de grote teams een stap te ver te zijn.

Tegenover The Guardian deelde teambaas Mattia Binotto gisteren zijn mening over de verdere verlaging van de limiet. In zijn uitspraken leek hij zelfs te dreigen met een vertrek van Ferrari uit de Formule 1. De Britse krant noteerde namelijk uit zijn mond dat Ferrari genoodzaakt zou zijn naar andere opties te kijken om hun “race-DNA in te zetten”.

The Guardian meldde in eerste instantie in een ronkende titel dat Ferrari bereid was te stoppen met F1 al de budgetlimiet zou worden doorgevoerd. Later zwakten ze dit iets af, hoogstwaarschijnlijk na een telefoontje uit Maranello. Toch was dit blijkbaar nog niet genoeg, want vandaag achtte Ferrari het nodig met een statement naar buiten te komen.

Daarin benadrukt Ferrari dat Mattia niet heeft gezegd dat Ferrari de F1 zal verlaten. Volgens de Italianen heeft hun teambaas juist aangegeven dat ze geen andere opties willen overwegen. Een klein nuanceverschil. Hoe dan ook, het is wel duidelijk dat Ferrari niet blij is met de kant die de F1 op wil. In hoeverre ze daar een stokje voor kunnen steken moet nog blijken.