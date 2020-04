Deze Porsche 911 is een technisch hoogstandje

Burkhard Industries tovert de Porsche 911 om tot een off-roadmonster.

Het uitvoeren van een Porsche 911 in off-roadtrim is helemaal hot. Deze specifieke vorm van aangepaste Porsche zien we steeds vaker voorbij komen. Oude 911’s, nieuwe 911’s en nieuwe 911’s die voor oud doorgaan krijgen een dergelijke behandeling. Dit keer was een exemplaar uit 1986 het ‘slachtoffer’.

Het Duitse H&R is verantwoordelijk voor de ophanging. Dit bedrijf houdt zich doorgaans bezig met het verlagen van sportauto’s, maar deze keer besloten ze het tegenovergestelde te doen. Daarbij werkten ze samen met Burkhard Industries. Dat klinkt groter dan het is, want het bedrijfje bestaat maar uit drie man. Dat maakt het dus een vrij kleinschalig project.

Het resultaat is er echter niet minder om. De ‘Syberia RS‘, zoals deze off-road 911 heet, is een indrukwekkende verschijning. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de gigantische banden. Met een op maat gemaakt schroefset van H&R heeft de 911 de benodigde hoogte gekregen. Omdat alles in zwart is uitgevoerd, zou de auto niet misstaan in de gemiddelde actiethriller.

Om de rallylook echt compleet te maken is er uiteraard nog iets meer nodig dan alleen grote banden. Er zijn dan ook tal van andere aanpassingen gedaan. Vooral de rallylampen, de lier en het bagagerek dragen bij aan de off-roadlook van deze 911. Ook het interieur is stevig aangepakt. Hier treffen we onder meer een Recaro-sportstoelen, een Momo-racestuur en een rolkooi aan.

Zowel H&R als Burkhard Industries hebben vooralsnog geen technische details bekendgemaakt over hun off-road 911. Wel is duidelijk dat het geen echte Carrera RS is, alleen al vanwege het bouwjaar. Met de kenmerkende ducktail ziet de auto er wel zo uit. Dat het geen echte RS is scheelt in ieder geval in de prijs. Wat die prijs is en of er nog meer exemplaren gebouwd gaan worden is helaas nog niet bekend.