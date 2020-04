Viertal op A28 stapelt overtreding op overtreding

Waarschijnlijk was de pen van de agent meteen leeg.

Het was flink raak vanochtend op de A28: vier inzittenden van een leaseauto lapten alle regels compleet aan hun laars. Om te beginnen trokken ze de aandacht van de politie door te hard te rijden. Nu is dat feit an sich nog niet zo bijzonder. Lege snelwegen en een verlaagde maximumsnelheid zijn namelijk ingrediënten voor veel snelheidsovertredingen. De politie heeft het er gewoon druk mee.

In dit geval reed de (beginnend) bestuurder met een gangetje van 155 km/u over de A28 ter hoogte van Staphorst. Helaas voor hem mag je vanaf 50 km/u te hard je rijbewijs inleveren bij oom agent. Normaal gesproken mag dan de bijrijder – indien aanwezig- de reis voortzetten.

Dat leek geen probleem te zijn, aangezien de bijrijder beweerde een rijbewijs te hebben. Toen de politie de opgegeven naam controleerde bleek daar inderdaad een rijbewijs bij te horen. Er kwam echter nog iets anders aan het daglicht: de bijrijder had niet zijn eigen naam opgegeven, maar die van zijn broer.

Op de achterbank bleken ook nog twee mensen te zitten. Je raadt het al: die zaten niet op anderhalve meter afstand. Ook dat leverde dus een boete op. Eerder die dag waren ze ook al bekeurd vanwege dezelfde overtreding. Zij mochten ook niet achter het stuur kruipen, want de een had geen rijbewijs en het rijbewijs van de nader was ongeldig verklaard.

Daarmee was de kous nog niet af, want de heren bleken hardleers te zijn. Een uur later werd de auto opnieuw aangehouden in de buurt van Utrecht. De bestuurder was doodleuk verder gereden, rijbewijs of niet. Deze keer koos de politie daarom een hardere aanpak en nam hun auto in beslag. Al met al was het dus een duur dagje voor het viertal.