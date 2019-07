Vettel krijgt nog steeds voorkeursbehandeling van Ferrari

We zijn allemaal gelijk. Sommige meer dan anderen.

Je bent zo goed als je laatste race. Er is een periode geweest dat Sebastian de opkomende ster was. Dat niet alleen, hij wist maar liefst vier wereldtitels achter elkaar te winnen. Na zijn laatste wereldtitel had Vettel een iets minder seizoen, de auto was duidelijk niet meer dominant. Erger nog, ene Daniel Ricciardo kwam aan de poten zagen van de Duitser. Tijd om te verkassen naar Ferrari.

Bij Ferrari moest het dan gaan gebeuren. De laatste keer dat ze wereldkampioen werden was in 2007 met Kimi Raikkonen en dat is nu nog steeds het geval. Ondanks dat Vettel alweer bezig is met zijn vijfde seizoen voor Ferrari, heeft hij het oudste F1 team op de grid nog geen wereldtitel kunnen bezorgen. De ervaren rot Kimi Raikkonen vond het prima dat Vettel zijn best deed, dus daar hoefde Vettel niet scherp op te zijn. Maar met Charles Leclerc heeft Ferrari eindelijk een bijzondere getalenteerde doch onbewezen coureur in hun team. Normaliter kiest Ferrari voor gevestigde namen, zoals Vettel.

Wat ons bij de races al opviel, was dat LeClerc zich behoorlijk kon meten met Vettel. Sterker nog, bij vlagen is hij zelfs sneller, net zoals gisteren op Silverstone. Ziet Ferrari ze ook als gelijk? Mario Binotto liet het weten aan interview met RaceFans . De sympathieke teambaas geeft aan dat Vettel inderdaad prioriteit genoot:

Aan het begin van het seizoen is het besluit genomen dat een maximum aantal punten voor het team doorslaggevend is. Echter, in een fiftyfifty situatie, dan was het Vettel die prioriteit had. Op dit moment staat Sebastian voor Leclerc in het rijderskampioenschap. Als zich weer een 50-50 situatie voordoet, dan krijgt Vettel het voordeel.

De stand in het kampioenschap kan inderdaad gebruikt worden als graadmeter, maar het is duidelijk dat bij tijd en wijle Leclerc erg snel is. Sneller dan Vettel. Vettel scoort aanzienlijk constanter en maakt minder grote fouten dan Leclerc. Aan de andere kant: als het gaat om het aantal raceronden dat een coureur aan de leiding heeft gereden staat Leclerc op de tweede plaats, achter Lewis Hamilton. De Grand Prix van Bahrein 2019 leek hij te gaan winnen, maar goede de hybride-aandrijving roet in het eten. Twee weken geleden leek Leclerc dan zijn eerste zege te gaan pakken, maar de zoon van Jos Verstappen verstierde dat feestje.