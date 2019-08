Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van België 2019

Het was even wachten, maar we zijn weer los met deel twee van het F1 seizoen!

We hebben de zomerstop weer overleefd. Na vier weken en het nodige geschuif tussen de poppetjes staat in dit laatste weekend van de meteorologische zomer weer de Grand Prix van België op de agenda. De periode vlak voor de zomerstop was zeer positief voor Max Verstappen en we hopen natuurlijk dat hij en zijn team die lijn door kunnen trekken. Tevens is het natuurlijk spannend om in de gaten te houden hoe de nieuwe personele bezetting bij Red Bull Racing en Toro Rosso gaat werken.

Voor de eerste twee races na de zomerstop geldt Ferrari echter als de favoriet. De Italianen hebben de auto dit jaar wederom niet goed genoeg voor elkaar, maar op één gebied zijn ze wel top: pure power. Enzo zou trots zijn op zijn motorengoeroe’s. Juist op Spa en natuurlijk vooral ook op Monza móet Ferrari dit voordeel eindelijk maximaal uitnutten.

Doch ook Mercedes heeft een nieuwe power unit meegebracht naar Spa met meer vermogen. Het zal wel moeten, want het grote voordeel dat Mercedes in het begin van het nieuwe turbo-tijdperk had is met name door Ferrari en langzaam maar zeker ook door Honda weggeknabbeld. Gisteren ging een van de turbotorren van Mercedes echter kapot in de Racing Point van Sergio Perez. Bovendien was het fabrieksteam niet heel snel en knalde Hamilton himself in VT3 de muur in. Worden de zilverpijlen dan toch op en over de limiet gedwongen door de concurrentie?

Q1

Terwijl de monteurs van Mercedes nog hard werken aan de vanochtend gecrashte W10 van Lewis Hamilton, zoeken de Williamsen al de baan op. Mercedes heeft nog even om Lil’ Lewis naar buiten te sturen. Q1 duurt 18 minuten en gezien de snelheid van de auto moet een rondje aan het einde van de sessie normaal gesproken voldoende zijn.

Toch denkt Toto Wolff dat het een goed idee is om nog wat extra tijd te winnen, dus drukt hij de selfdestruct-knop voor Kubica’s krachtbron in. Die gaat vervolgens met een prachtige dikke witte wolk letterlijk in rook op. Dat van die selfdestruct-knop is natuurlijk een geintje (waarschijnlijk) maar feit is dat het Hamilton nog wat extra tijd oplevert, want de sessie wordt even gestopt. Ander feit is dat het de tweede nieuwe spec Merc-motor is die dit weekend ‘ploft’, want ook bij Williams hebben ze de spec-4 gekregen. Stof tot nadenken voor de technici bij Mercedes.

De rode vlag zorgt ook voor een koddig tafereel voor de Ferrari pitbox van Leclerc. Daar hebben verschillende leden van het team zich verzameld om een ‘menselijke muur’ te vormen en het zicht te ontnemen op Charles en zijn auto. Weer problemen voor Ferrari in de kwalificatie? Qua snelheid lijkt het in ieder geval mee te vallen, want als de sessie weer begint zet Charles veruit de snelste tijd op de klokken.

Helaas geldt datzelfde niet voor Verstappen, want ook hij meldt problemen over de boordradio. Het zijn volgens VER weer de gebruikelijke niggles (met de Honda-krachtbron?). We hebben dit al vaker gezien dit jaar. Verstappen komt naar binnen en laat een setje nieuw rubber onder zijn auto schroeven. Hij heeft gezien de wegtikkende klok maximaal twee rondjes om zich uit de gevarenzone te slepen. Teamgenoot Albon gaat in ieder geval extreem netjes aan de kant voor de Nederlander. Ennnnnn…Max zet de derde tijd neer.

Achteraf gezien was het nét op tijd voor MV33, want luttele secondes later blaast Giovinazzi zijn motor op en volgt de volgende rode vlag. Het betekent het einde van de sessie en botte pech voor degenen die op dit moment in de gevarenzone stonden. Vooral Sainz is kind van de rekening, hij strandt op P17. Voor Kvyat zijn de druiven ook zuur, want hij staat in het kwaificatieduel meteen 1-0 achter tegen de min of meer afgeschreven Gasly. Ouch. Russell, die in Hongarije zijn Williams voor het eerst van de laatste startrij af wist te slepen, staat nu ‘gewoon’ weer op plek 19. Ook ouch.

De afvallers: Gasly, Sainz, Kvyat, Russell, Kubica

Q2

De coureurs laten een minuut of twee wegglijden van Q2 alvorens de baan weer op te zoeken. Max Verstappen zet pas na ruim vijf minuten een tijd op de klokken en is heel even de snelste van het stel. Aan het kleine verschil met viervoudig Spa-winnaar Raikkonen zien we echter al dat het niet genoeg zal zijn om Mercedes en Ferrari te verschalken. RAI is weliswaar weer ouderwets lekker bezig op Spa, maar Leclerc en Vettel gaan nog een krappe seconde sneller. Hetzelfde geldt overigens voor Lewis Hamilton, die op gebruikte softs bijna dezelfde tijd als de Ferrari’s rijdt. De zandzakken waren duidelijk weer in de aanbieding bij Bauhaus afgelopen week.

Achterin de top-10 lijkt Racing Point er lekker bij te zitten. Na de eerste runs lijken beide auto’s van het team op weg naar de top-10, hoewel de verschillen in het middenveld zoals altijd weer uiterst klein zijn. Albon heeft een traag rondje gereden om de niet meer rijdende Giovinazzi te kraken en trekt daarna de balaclava van het hoofd. Het is duidelijk dat hij niet coute-que-coute zal proberen Q3 te halen met het oog op zijn gridstraf morgen en liever een stel nieuwe sets banden spaart. Niet dat hij daar normaal gesproken veel aan zal hebben, want als het droog blijft gaat waarschijnlijk iedereen voor een eenstopper morgen.

Aan het eind van Q2 zien we de gebruikelijke harde strijd om de laatste plaatsen in Q3. Er verandert echter niet heel veel meer. Hulkenberg rijdt zichzelf nog safe, terwijl Stroll toch weer buiten de top-10 valt. Magnussen weet teamgenoot Grosjean nipt voor te blijven en is daarmee de laatst gekwalificeerde voor de laatste kwalificatiesessie. Kimi zit er vrij makkelijk bij en ook de twee Renaults zijn enigszins verrassend snel genoeg, ondanks dat ze gekozen hebben de oude Spec B-motor te gebruiken in plaats van de nieuwe Spec C.

De afvallers: Grosjean, Norris, Stroll, Albon, Giovinazzi

Q3

We durven het bijna niet te zeggen, maar Ferrari lijkt toch echt op de pole af te stevenen. Van de twee coureurs in rood lijkt Leclerc nipt het voordeel te hebben ten opzichte van Vettel, hoewel het verschil in Q2 nog maar 99 duizendsten van een seconde was. Wordt het de derde pole voor de Monegask dit seizoen of de tweede voor de Duitser die hier vorig jaar won? Of kan Mercedes dan toch nog roet in het eten gooien?

Dat laatste wordt onwaarschijnlijk als we zien dat de twee Mercs elkaar bijna aanrijden omdat ze proberen het ideale gaatje te vinden voor hun snelle rondes. Hamilton is sneller dan Bottas, maar dan komt Leclerc. Bam, zes tienden van een seconde sneller dan de Brit. De verschillen per sector zijn bizar. Ferrari is veel sneller in sector 1 en sector 3, Mercedes veel sneller in sector 2. Vettel geeft opeens liefst acht tienden seconden van een seconde toe op zijn teamgenoot en staat daarmee ook achter Hamilton. De Duitser moet dus nog even aan de bak.

Achter de top-4 is het een hard gelag voor Red Bull. Max geeft een halve seconde toe op de traagste van het stel en 1,5 seconde op Leclerc. MV33 moet na zijn eerste run zelfs eerder in zijn spiegels kijken dan vooruit, want ex-teammaat Ricciardo staat in de Renault maar achttien duizendsten achter hem.

Dan gaan de topper los voor hun tweede runs. Eerst een taxiritje richting de busstop en dan volgas richting de hairpin. Leclerc is de eerste op de baan en dat werkt in zijn voordeel. Hij verscherpt zijn eigen tijd nog een keer met een paar tienden. Al snel zien we dat Hamilton er niet aankomt en traag is in de voor hem juist zo goede tweede sector. Vettel zit niet ver achter Hamilton op de baan, dus is hij nu ook het bokkie? Een beetje wel, maar uiteindelijk valt de pijn qua positie mee. Vettel is nét wat sneller dan Hamilton en maakt er een volledige Ferrari-frontrow van. Het verschil in tijd met Leclerc is echter wel een gigantische driekwart van een seconde. Bottas kan niet verrassen en start als vierde.

Verstappen komt nog in de buurt van de Fin maar meer dan de vijfde plaats op ruim 1,1 seconden van Leclerc zit er niet in. Renault mag de race beginnen vanaf de plekken zes en zeven. Zouden ze eigenlijk altijd moeten doen, maar het is dit seizoen ongekende weelde voor de Fransozen. Raikkonen is ietwat teleurstellend achtste, voor Perez en Magnussen.

De volledige uitslag

1. Leclerc – Ferrari

2. Vettel – Ferrari

3. Hamilton – Mercedes

4. Bottas – Mercedes

5. Verstappen – Red Bull

6. Ricciardo – Renault

7. Hulkenberg – Renault

8. Raikkonen – Alfa Romeo

9. Perez – Racing Point

10. Magnussen – Haas F1

11. Grosjean – Haas F1

12. Norris – McLaren

13. Stroll – Racing Point

14. Albon – Red Bull

15. Giovinazzi – Alfa Romeo

16. Gasly – Toro Rosso

17. Sainz – McLaren

18. Kvyat – Toro Rosso

19. Russell – Williams

DNQ

Kubica – Williams

Image-Credit: Mercedes AMG Formula 1 Team via Twitter