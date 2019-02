Bizar: 400.000 LEGO-blokken voor Volkswagen T2

Een reusachtig bouwwerk.

Wie nog altijd denkt dat LEGO slechts een ontspannende activiteit is, heeft duidelijk nog nooit de enorm gecompliceerde bouwwerken gezien die sommigen ermee maken. Laatst stond er op de North American International Auto Show in Detroit bijvoorbeeld een Chevrolet Silverado bestaande uit bijna 335.000 LEGO-blokjes. De gigantische Amerikaanse pick-up wordt door deze kleinere Volkswagen T2 Bulli echter flink voor schut gezet, want voor het iconische busje zijn liefst 400.000 stukken gebruikt.

Een speciaal team dat geleid werd door Rene Hoffmeister, een van slechts twaalf officiĆ«le LEGO-modelmakers, heeft het apparaat in zes weken gemaakt. Om het project tijdig af te ronden heeft het team naar eigen zeggen “negen dagen per week moeten werken”. Aangezien dit feitelijk onmogelijk is, betekent dit simpelweg dat ze meerdere nachten hebben door moeten halen. Het team had echter een bijzonder doel voor ogen: een wereldrecord. Vooralsnog is het niet bekend of het ze ook daadwerkelijk is gelukt.

De bijna volledig uit LEGO-blokken bestaande Volkswagen Camper is 5 meter lang, 1.90 meter breed en grofweg 2 meter hoog. Alles bij elkaar weegt het object ongeveer 700 kg. Ondanks het feit dat de T2 van LEGO is gemaakt, heeft het team wel een werkend schuifdak, een schuifdeur en een aardig net interieur in elkaar weten te zetten.