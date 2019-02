Eerste F1-testdag aardig voor Verstappen, Ferrari dominant

Een kleine samenvatting van de eerste testdag.

Na maanden wachten begint de Formule 1 langzaam maar zeker weer op gang te komen. Het circus is deze week neergestreken op het Circuito de Catalunya, gelegen in de omgeving van Barcelona, en aldaar zullen de teams de komende dagen hun auto’s voor het eerst testen. Vandaag mochten zij dat voor het eerst doen. Hoog tijd voor ons om de balans alvast een beetje op te maken. Hieronder volgen de eerste “conclusies”.

Ferrari heeft een vurige start gemaakt.

De formatie uit Maranello heeft een goede indruk gemaakt op de eerste testdag. Sebastian Vettel heeft vandaag niet alleen de meeste ronden (169 stuks) gereden, de viervoudig wereldkampioen uit Duitsland noteerde ook nog eens veruit de snelste ronde. Met zijn tijd van 1:18.161 was hij ongeveer vier tienden sneller dan Carlos Sainz in de McLaren. De tijden nauw in de gaten houden hoeven we natuurlijk nog niet, maar het is een redelijke indicatie.

Williams heeft de boot juist volledig gemist.

De equipe uit Grove heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug en wil graag stappen vooruit maken, maar ook in 2019 wil het nog niet lukken. Williams was vandaag zelfs afwezig omdat zijn auto’s nog niet gereed waren. Als klap op de vuurpijl liet het team in de loop van de dag weten ook op dinsdag niet in actie te zullen komen. Yikes.

De Honda-motor in de Red Bull van Max Verstappen werkt!

Weten we nog hoe Honda en McLaren enkele jaren geleden de wereld op zijn kop gingen zetten? Wij ook. Tijdens de eerste testweken was het een drama van jewelste. Het kwam eigenlijk nooit goed. Na een jaar samen te hebben gewerkt met Toro Rosso lijkt Honda enigszins op pad te zijn om de uitdaging met Red Bull aan te kunnen. En jawel, op de eerste testdag ging het kersverse huwelijk niet direct in vlammen op. Integendeel, Max Verstappen reed op maandag zelfs 128 ronden.

De Nederlander liet zich vooralsnog niet verleiden tot snelle ronden. Zijn snelste tijd was 1:19.426. Over zijn optreden vertelde Max dat het tot zover goed gaat. Een dergelijk aantal probleemloze ronden wordt veelal immers niet op de eerste dag bereikt. Het team hoopt de trend zo door te kunnen zetten. Over de motor is Verstappen overwegend positief. Zijn team bekijkt de situatie met een zonnigere blik.

Mercedes is heerlijk aan het ‘sandbaggen’.

De regerend wereldkampioenen hebben zich op de eerste testdag gedeisd gehouden. Net als Verstappen hebben de Duitsers vandaag niet geprobeerd om de tijdenlijsten in lichterlaaie te zetten. Zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton kwamen vandaag in actie en samen reden zij exact 150 ronden. De rondetijden van het rijdersduo lagen slechts luttele honderdsten van elkaar. Bottas was de snellere met een 1:20.127, Hamilton kwam tot een 1:20.135.

Renault is verrassend genoeg de hekkensluiter.

Waar Mercedes de voorlaatste tijden heeft geclaimd, is zo mogelijk het sterkste rijderduo van het veld er met de langzaamste tijden vandoor gegaan. Nico Hulkenberg, die na negen jaar in de Formule 1 nog altijd op zijn eerste podium wacht, was de snellere van de twee met een tijd van 1:20.983. Ricciardo, die aan zijn eerste jaar bij de Franse equipe begint, was drie duizendsten langzamer.

De nieuwe aerodynamica zorgt voor de nodige uitglijders.

Het is geen verrassing dat we op de eerste dag van een nieuwe Formule 1-seizoen de nodige coureurs in de rondte zien tollen. Dat gezegd hebbende lijkt de nieuwe aerodynamica aanvankelijk een redelijke uitdaging te zijn. De snelheid mag dan tot op zekere hoogte hetzelfde zijn gebleven, door de minder gecompliceerde voor- en achterspoilers zijn de auto’s duidelijk minder stabiel. Naar verwachting zullen de coureurs hier snel aan wennen, maar vooralsnog zorgt het met enkele regelmaat voor danspartijtjes.

Uitslag:

1. Vettel, Ferrari – 1:18.161, 169 ronden

2. Sainz, McLaren – 1:18.558, 119 ronden

3. Grosjean, Haas – 1:19.159, 65 ronden

4. Verstappen, Red Bull – 1:19.426, 128 ronden

5. Raikkonen, Alfa Romeo – 1:19.462, 114 ronden

6. Kvyat, Toro Rosso – 1:19.464, 77 ronden

7. Perez, Racing Point – 1:19.944, 30 ronden

8. Bottas, Mercedes – 1:20.127, 69 ronden

9. Hamilton, Mercedes – 1:20.135, 81 ronden

10. Hulkenberg, Renault – 1:20.980, 65 ronden

11. Ricciardo, Renault – 1:20.983, 44 ronden