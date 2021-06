Deze LEGO Lamborghini Sián bestaat uit 400.000 stukjes - Autoblog.nl

15 volwassenen mochten een paar duizend uur met LEGO spelen. Het resultaat is een LEGO Lamborghini Sián op ware grootte.

Als je een klein beetje geïnteresseerd bent in LEGO ken je vast de Lamborghini Sián van LEGO Technic al wel. Samen met de Bugatti Chiron en de Porsche 991 GT3 RS zijn dit de absolute topmodellen als het op LEGO-auto’s aankomt.

De LEGO Technic Sián is dan ook niet zomaar een LEGO-autootje, maar een 60 centimeter groot schaalmodel bestaande uit 3.696 steentjes. Genoeg om jezelf heel wat uurtjes zoet te houden.

Als je alle 3.696 onderdelen op de juiste plaats hebt zitten ben je vast heel tevreden met jezelf, maar die prestatie wordt nu compleet overschaduwd. LEGO heeft namelijk een Lamborghini Sián op ware grootte gebouwd en die bestaat uit meer dan 400.000 steentjes.















Het resultaat is indrukwekkend, maar de cijfers zijn dat nog meer. In het bouwen van deze LEGO Lamborghini Sián op ware grootte is namelijk 3.290 uur gaan zitten. En dat is alleen nog maar het bouwen zelf. Er was geen instructieboekje voorhanden dus er is ook nog eens 5.370 uur aan ontwikkeling aan vooraf gegaan. In totaal hebben er 15 man aan gewerkt.

Hoewel de afmetingen exact gelijk zijn aan die van de een echte Lamborghini Sián, geldt dat niet voor het gewicht. Dit bouwwerk weegt namelijk 2.200 kg. Gelukkig hoeft er niet mee gereden te worden, dus dat scheelt.

LEGO flikte een dergelijk kunstje al eerder. Ook de Bugatti Chiron werd op ware grootte nagebouwd. Daar had LEGO in 2018 maar liefst een miljoen steentjes voor nodig. In dat perspectief valt 400.000 dus reuze mee. LEGO heeft kennelijk toch maar wat grotere steentjes gebruikt deze keer.

Als je heel veel tijd over hebt en zo’n project ook wel ziet zitten, moeten we je helaas teleurstellen. Deze 1:1 Lamborghini Sián is straks niet te vinden bij de Intertoys.