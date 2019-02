Porsche Panamera GTS: rijtest en video

Een groene gifkikker, maar interessant genoeg is dit geen hybride Panamera.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

En waarom dat bijzonder is, dat deze Panamera geen stekker heeft? Wel, zo’n beetje iedere Panamera die in Nederland een Porsche centrum uitrolt is een hybride. Dat heeft alles te maken met ons fiscale klimaat. Voor iedere gram CO2 die een nieuwe auto uitstoot moet er BPM worden betaald. Uiteraard gaat het dan niet over praktijkverbruik, maar over het verbruik in de testcyclus. De plug-in hybrides zijn daar in het voordeel, want de eerste kilometers worden “emissieloos” afgelegd. Daarna wordt er tijdens de test nog een mini-rondje gereden, waarbij de verbrandingsmotor nog even aan de bak mag. Et voila: een waanzinnig laag verbruik is het resultaat.

Voor de Panamera betekent het, dat de 462 pk sterke S e-hybrid een uitstoot heeft van 59 gram CO2 en er slechts 4.911 euro aan BPM moet worden afgerekend. Voor de Panamera Turbo met 550 pk is het BPM bedrag bijna 40 mille(!), terwijl die variant maar 90 pk extra heeft. Het totale prijsverschil is 80 mille, maar het kan nog gekker. Voor slechts 1.200 euro meer levert Porsche een versie die 130 pk meer vermogen en 80 Nm extra koppel heeft.

Wat dit alles met de GTS te maken heeft: nou ja, die mist ook een stekker, heeft daarmee een reëlere en hogere CO2-uitstoot, een hoger BPM bedrag en dus een aanschafprijs die dicht tegen de veel sterkere Turbo S e-hybrid aan kruipt. Louter financieel is kiezen voor de Panamera GTS niet heel logisch, maar gelukkig worden Porsches verre van alleen met het verstand gekocht. Er is dus nog hoop voor de GTS, maar dan moet die wel goed zijn.

Het uiterlijk is dat in ieder geval: de GTS treatment is voor iedere Porsche hetzelfde. Iets sportiever, alles van chroom wordt zwart en wat meer pk’s. Concreet voor de Panamera (Sport Turismo) betekent het dat deze standaard een SportDesign Pakket krijgt voor een extra “atletische” uitstraling. Een overwegend zwart front, zwarte details aan de achterzijde en andere donkere exterieurelementen, 20 inch Panamera Design wielen en de zwarte uitlaten maken het plaatje zo’n beetje af.

In het interieur gaat het vrolijke thema verder met zwart alcantara voor onder andere het stuurwiel en geanodiseerd aluminium op. Optioneel (dit is het verdienmodel bij Porsche) is het GTS-interieurpakket, waarmee de boel kan worden opgevrolijkt met bijvoorbeeld een toerenteller in kleur of speciale stiksels en GTS-logo’s in de contrasterende kleuren karmijnrood of krijt. Het is ook direct een puntje van kritiek: een GTS zou wat dat betreft al meer “af’ mogen zijn. Zelf de optielijst induiken kan bij iedere andere Panamera ook al.

Hoe rijdt het?

Hier kan de Panamera GTS punten scoren. Niet dat de Turbo S e-hybrid zo beroerd is, maar met de accu’s aan boord is het geen speelse lichtgewicht. De GTS is dan ook 300 kilogram minder zwaar. Ik schrijf minder zwaar, want de weegschaal blijft op 2.025 kg steken. Echt licht is het niet, maar de versies met stekker maken het nog bonter qua vetzucht. Overigens weten ze in Zuffenhausen dat gewicht aardig te camoufleren: tijdens het betere gooi- en smijtwerk is de Panamera GTS een agiele kameraad.

Soms vergeet je zelfs met zo’n grote auto op pad te zijn. Wat daarbij helpt zijn de vierwielbesturing en de excellente keramische remmen die altijd in staat zijn om er snel tempo af te halen. De viewielbesturing laat de de achteras tot 50 km/u in tegengestelde richting sturen. Daarboven in dezelfde richting, waardoor de virtuele wielbasis langer is en de stabiliteit vergroot wordt. Voor zowel de keramische remmen en de vierwielbesturing geldt dat ze optioneel zijn op de Panamera GTS en dus weer pijn gaan doen in de portemonnee.

De V8 in het vooronder

Onder de motorkap is er een goed en slecht nieuws. Om met het eerste te beginnen: de Panamera GTS heeft een V8. Het is kinderachtig, maar een V8 is leuker, klinkt beter en is meer bijzonder dan een V6. Aangezien we een Porsche toch al op irrationele gronden kochten, is dit een puntje wat niet zomaar is weg te wuiven. Porsche doet er bovendien nog een schepje bovenop door de GTS standaard uit te rusten met de sportuitlaat. Panamera’s met de standaarduitlaat klinken nogal braaf, daar heeft de GTS geen last van.

Eveneens standaard is het Sport Chrono pakket en dus heeft de GTS ook launch control. De sprint naar de 100 duurt daarmee slechts 4,1 seconden en nog belangrijker is dat het extreem grappig is om launch control te doen (vraag het maar aan mijn kinderen). De topsnelheid voor de Sport Turismo is 289 km/u en de reguliere GTS haalt 292 km/u.

De V8 is geen onbekende en wordt voor diverse (leuke) modellen in de Volkswagen groep gebruikt. Het slagvolume bedraagt vier liter en dankzij twee turbo’s wordt er 460 pk en 620 Nm uitgepompt. Dat is allemaal dik in orde.. toch? Qua specs wellicht wel, maar feitelijk heeft de Panamera GTS hetzelfde blok als de Turbo, maar daar heeft ie 90 pk extra.

Op papier presteert de V8 uit de GTS fantastisch, maar toch mist er iets. Het is te voelen dat ten opzichte van de Turbo het vermogen (en koppel) geknepen is. Het enthousiasme waarmee ieder Porsche blok richting de redline gaat, mist hier. Het detoneert met de rest van de auto, die juist een stuk scherper is dan de overige Panamera’s.

Conclusie

De Panamera GTS is net als andere Panamera’s subliem afgewerkt, goed sturend en heeft prestaties waarover niemand kan klagen. En toch weet de GTS niet perse te overtuigen: innerlijk en uiterlijk hebben een sportiever sausje gekregen, het weggedrag is scherper, maar de V8 is minder enthousiast dan je zou mogen verwachten.

Het belangrijkste is echter de prijs: gedeeltelijk komt het door het bizarre belastingregime in Nederland, maar gedeeltelijk is de schuld bij Porsche te leggen. Om met het eerste te beginnen: voor een paar duizend euro is er de 220 pk sterke Turbo S e-hybrid. Ondanks het meergewicht en het feit dat je nog wat opties gaat aanvinken, kan je er moeilijk omheen.

Wat Porsche zelf beter had kunnen doen, is de GTS als variant helemaal af te maken. Nu is er alsnog een duik in de optielijst nodig om zaken als vierwielbesturing aan boord te krijgen. Het maakt de GTS een hard-sell in Nederland, dus als je de meest exclusieve variant van de Panamera zoekt, dan is de keuze bij deze gemaakt. Filmpje!