911 GTS heeft VEEL meer potentie dan de 911 S/T

Kijk, dat schiet nog eens lekker op! De 911 Carrera GTS heeft lekker wat potentie!

Elke keer bij het uitkomen van een nieuwe Porsche 911, zijn collega @jaapiyo en ik druk in conclaaf over de belangrijke dingen in het leven. Juist, het bestaansrecht van het onlangs geintroduceerde model.

De laatste 911 die we hebben mogen verwelkomen is de Porsche 911 S/T. Dat is een soort GT3 Touring Package met de motor van de GT3 RS en het dak van een 911 Sport Classic.

Ondergetekende vindt ‘m geweldig, maar die prijs is natuurlijk te zot. In Nederland is de sweetspot voor een 911 de handgeschakelde 911 Carrera GTS Coupé. Een standaard Carrera is tegenwoordig al 174.000 euro, een Carrera T doet 185 mille terwijl een S al bijna twee ton kost.

911 Carrera GTS potentie

Het mooie is dat je bij de GTS al toffe hardware hebt als de Sport Design bumper, straffer onderstel, remmen van de Turbo en nog wat hardware upgrades. Wat de 911 GTS ook heeft, is meer tuningspotentie. Dat blijkt wel uit het laatste bericht dat wij van de firma Techart kregen. Die hebben namelijk de TECHART Powerkit TA 092/S2.1. Deze powerkit verhoogt het vermogen en koppel op aanzienlijke wijze.

Het vermogen gaat namelijk van 480 pk naar 640 pk. Dat is een stijging van 160 paarden! Ook het koppel gaat omhoog, van 570 Nm naar 720 N, een stijging van 150 Nm. Doen ze aan voodoo of andere magie bij Techart? Nou, niet helemaal natuurlijk.

De 3.0 zescilinder heeft enorme reserves en voor de GTS heeft Porsche iets sterkere hardware gebruikt. Waar je ook rekening mee dient te houden is dat Porsche zijn eigen cijfers erg laag inschat. Die 480 pk haal je ook in warme omstandigheden met slechte brandstof. Dus hier in Noord-Europa, met welhaast perfecte weersomtandigheden voor een turbomotor, zal het vermogen iets hoger uitvallen.

Prestaties

De prestaties gaan er uiteraard enorm op vooruit, zonder dat dat direct tot uiting komt in de cijfers. Van 0-100 km/u duurt nu geen 3,4, maar 2,9 seconden. Dat is wel een serieuze sprong. De topsnelheid was 311 km/u en is na de tuning ‘slechts’ 320 km/u. Ja, slechts. Wat blijkt, TechArt heeft de V-Max geknepen. De 0-200 km/u tijd ging er met 2 seconden op vooruit.

Kortom, met de potentie van de 911 Carrera GTS kun je je honger naar meer vermogen stillen. Uiteraard is het ook mogelijk om de 911 Carrera GTS net eventjes lekkerder aan te kleden met lipjes, skirts, spoilers, verlagingssets en andere wielen. Je kunt alles bij Techart configureren én bestellen.