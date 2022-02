KTM Brabus 1300 R is geen Mercedes!

Brabus associeer je toch al gauw met Mercedes. Maar de KTM Brabus 1300 is wat anders.

Kenners weten natuurlijk ook wel dat Brabus niet alleen Mercedes of Smart doet. Het Duitse bedrijf heeft wel vaker een uitstapje gemaakt. In dit geval snuffelt Brabus aan de wereld van motorfietsen. Dat doen ze in samenwerking met KTM. En de KTM Brabus 1300 R is daar het eerste voorbeeld van.

Een Brabus is vaak lekker donker van kleur. Als Jules Deelder een auto was geweest, dan zou hij een Brabus zijn. De naked bike is gehesen in het zogenaamde Black and Bold designtaal van KTM en de Duitse tuner. Je billen blijven lekker warm met de verwarmde Brabus zadel. Andere elementen van de tuner zijn de slip-on uitlaat, de spaakwielen, de luchtkanalen, de koplamp en ga zo maar door. Geen half werk dus.

De specificaties vertellen dat deze motorfiets absoluut niet saai is. De naked bike haalt 180 pk bij 9500 tpm uit de V-twin-motor van KTM. Het koppel van 140 Nm is pas bij 8000 tpm beschikbaar. Lekker doorhalen dus, deze toffe motorfiets. Het is nog een exclusief apparaat ook. Je kunt kiezen voor de kleuren Magma Red of Signature Black. Van elk duo worden 77 stuks gemaakt, 154 in totaal. Die 77 is een verwijzing naar de oprichting van Brabus. Vanaf 14 februari om 15:00 uur accepteert KTM bestellingen voor de Brabus 1300 R. Dat proces verloopt via KTM.com