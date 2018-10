Bizar: petrolheads trouwen achterin rijdende Porsche Cayenne

Zo doe je dat!

In het verleden hebben we al veelvuldig kunnen zien dat petrolheads zéér creatief kunnen zijn als het aankomt op het plannen van een trouwerij. In de Verenigde Staten is dit recentelijk wederom bewezen door een stel petrolheads, dat bij een Porsche Experience Centre (PEC) in Atlanta op wel heel merkwaardige manier met elkaar in de echt is gestapt.

Samantha en John, een stel leden van de Porsche Club of America waarvan de achternaam niet bekend is gemaakt, zijn namelijk getrouwd achterin een rijdende Porsche Cayenne. Hoewel uitzonderlijk, zal het niet per se de meest comfortabele plaats zijn geweest. Het stel gaf elkaar namelijk het jawoord terwijl de bolide over het circuit (dat bij het PEC hoort) scheurde.

De ceremonie ging verder in een gedeelte van het Experience Centre waar het rustiger was, maar minder uniek kunnen we de locatie absoluut niet noemen. Het stel vertelde elkaar de geloften namelijk temidden van een stel klassieke en hedendaagse Porsches, in het atrium van het centrum. Vervolgens konden de gasten, bestaande uit vrienden en familieleden, omstebeurt meerijden als passagier op dezelfde Driver Development Track van het PEC.

Het hele verhaal is overduidelijk een succes. Klaus Zellmer, CEO van Porsche Cars North America, heeft ondertussen laten weten dat Porsche zich in de Verenigde Staten vaker op wil gaan stellen voor dergelijk evenmenten. Overigens heeft hij niet alleen bruiloften voor ogen, want de CEO kijkt eveneens naar bedrijfs- en verjaardagsfeesten.