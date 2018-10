Eerste BMW X4 M40i alweer in de prak gereden

Zonde, toch?

Vraag je de gemiddelde persoon wat ze van de nieuwe BMW X4 vinden, dan is de kans groot dat je een negatieve reactie krijgt. Het is nu eenmaal een merkwaardige auto in een vrij ongeliefd, maar toch zeer succesvol segment. De bolide debuteerde begin dit jaar en werd ontvangen op een spijkerbed van wild uiteenlopende meningen. Sinds juli wordt de auto wereldwijd verkocht en nu al is het eerste exemplaar in de prak gereden.

Het exemplaar dat we hier in het specifiek onder de aandacht brengen is overigens niet de minste van de beschikbare modellen. Werpen we een blik op de achterzijde van de auto, dan zien we het modelplaatje M40i hangen. Dit impliceert dat de bolide in het vooronder de relatief krachtige 3-liter zes-in-lijnmotor heeft, die in de praktijk 360 pk en 500 Nm koppel produceert.

Het is niet precies bekend of de krachtbron nog werkt. Als we naar de voorkant van de auto kijken, dan kunnen we er van uit gaan dat de nodige onderdelen vervangen moeten worden aan de krachtbron. Minder zichtbaar is de schade aan de onderkant. Het huidige hoogste bod voor deze auto staat momenteel op 22.400 dollar.

Zoals bekend is de BMW X4 bepaald geen goedkope bolide. Althans, in Nederland dan. De prijzen van de SUV beginnen hier pas bij de 60.000 euro. Wil je een M40i, dan moet je veel dieper in de buidel tasten. Volgens de huidige prijslijst van de Duitsers kost dit model 110.480 euro. In de Verenigde Staten is de keuze misschien beperkter, ditzelfde model is hier stukken goedkoper. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan betaal je ‘slechts’ 60.450 dollar.