Porsche doet goede zaken met de Panamera Sport Turismo

Het blijkt een gewilde auto.

Het begon als een concept. Porsche peilde naar de interesse om een ‘Sport Turismo’ te maken van de Panamera. Uiteindelijk bleek er voldoende animo, want de auto ging in productie. Het is al even mogelijk om een order te plaatsen voor het model. Een goed moment om eens naar de eerste cijfers te kijken.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Eén van de belangrijkste markten van Porsche. De Sport Turismo is in het land van The Donald goed voor ongeveer 10 procent van de Panamera-verkopen, aldus Porsche North America CEO Klaus Zellmer.

“Het is een niche en daar zijn we ons van bewust. Toch vinden mensen het een aantrekkelijke auto. Zelfs wanneer ze nog niet in de auto hebben gereden of gezeten.” De Sport Turismo wordt op dit moment nog niet geleverd in de VS. De orders die nu zijn geregistreerd, zijn op basis van enthousiastelingen. De Sport Turismo arriveert in het eerste kwartaal van 2018 in Amerika. Zellmer zegt zeer tevreden te zijn als de Sport Turismo op die 10 procent blijft steken. Eerder deze week werd bekend dat ook de Sport Turismo er als Turbo S E-Hybrid met 680 pk gaat komen.

Porsche verkocht het afgelopen jaar 4.403 Panameras in de Verenigde Staten. In de eerste acht maanden van dit jaar wist de Duitse autofabrikant al 4.068 stuks te slijten. Een stijging van 36 procent in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. (via Autonews)

Uiteraard hebben we navraag gedaan bij de Nederlandse importeur van Porsche, die het volgende wist te melden. 15% van de in Nederland bestelde Panamera’s is momenteel een Sport Turismo. Naar verwachting loopt dit cijfer op zodra de auto daadwerkelijk bij de dealer staat en op straat rondrijdt. Logisch, want veel mensen zien de Sport Turismo dan pas voor het eerst. En ja, er zijn dus liefhebbers die niet de hele dag Autoblog zitten te refreshen. Wij wisten het ook niet.