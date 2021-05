Bizar: Rolls-Royce mag land niet in vanwege bekleding - Autoblog.nl

Hoe ‘bont’ maakte de bekleding van deze Rolls-Royce het?

Rolls-Royce faciliteert het stukje van de markt waar geld geen rol speelt. Waar men alles op hun auto kan krijgen wat ze maar willen. Of zoals we deze week leerden, zelfs de auto kan op maat gemaakt worden. Maar goed, zelfs de meest eenvoudige Rolls-Royces kosten qua interieur al makkelijk een paar gevilde koeien voor het leer en de vacht van een goed aantal lammetjes om de lamswollen vloermatten te maken. Wat er recent aangetroffen werd in Italië lijkt echter niet van Rolls-Royce te komen.

Krokodil

De bekleding van de Rolls-Royce Phantom in kwestie is namelijk hartstikke illegaal. Niet omdat de kleurencombinatie wasabi-vanille nou zo lelijk is, al helpt het niet. Nee, de wasabi-kleur komt van krokodillenleer. En ja, een echte krokodil heeft zijn huid moeten afstaan aan deze Rolls-Royce om de bekleding op te leuken. Mag dat? Alleen indien de papieren kloppen, volgens het Verdrag van Washington staat krokodil op de lijst van materialen met een handleiding. Het mag wel, maar je hebt er een CITES-certificaat voor nodig. Deze Rolls-Royce met Snappie de kleine krokodil in de bekleding had die papieren niet in orde.

Russisch

De bekleding van de Rolls-Royce Phantom kwam aan het licht nadat deze bij de Italiaanse douane verscheen. Hij was overgevlogen vanuit Rusland omdat een Italiaanse handelaar de auto in het assortiment wilde opnemen. De Italianen houden de auto vast totdat is gekeken naar een oplossing, de douane zelf heeft het over ‘het verwijderen van de stukken krokodil’. Gewoon niet doen dus: de bekleding in deze Rolls-Royce krijgt zowel de smaakpolitie als de echte politie over de zeik. (via Agenza Dogane e Monopoli)

Meer lezen? Dit zijn 20 gekke materialen die ooit gebruikt werden voor auto’s.