Maserati Grecale krijgt styling van de MC20 - Autoblog.nl

Styling van de MC20 op de nieuwe Maserati Grecale SUV, dat klinkt goed. Maar werkt het ook?

Maserati heeft een revolutie gestart. Het merk moet zichzelf een beetje opnieuw uitvinden. Terecht, want het heeft de potentie om een mooi merk te zijn, maar verkoopt nu enkel kliekjes. Daar gaat verandering in komen en het eerste wapenfeit van die verandering is bijna te koop: de MC20.

SUV

De Maserati MC20 is een bloedgave sportwagen. Hoe gaaf dat ook mag zijn, voor verkoopcijfers zet dat meestal geen zoden aan de dijk. Nee, de magische formule is S=UV². Iets wat Maserati al in handen heeft met de Levante. Een wat forse SUV die wellicht toch nog buiten vele budgetten ligt. Gelukkig komt daar een oplossing voor: er komt een compleet nieuwe SUV genaamd Maserati Grecale.

Grecale

Bovenstaande expres-slecht-in-beeld-gebrachte afbeelding was wat we wisten van de Maserati Grecale: een te heet gewassen Levante. Nu brengt Maserati echter duidelijker beeld uit van de Grecale waarin we een beter beeld krijgen van de SUV – al moet je nog wel even een camouflagegewaad wegdenken. Ja, het wordt veel Levante en dus ook een vleugje Stelvio. Dat laatste is geen verrassing, want de Grecale komt op het Giorgio-platform van Alfa Romeo te staan. Wat op zichzelf ook weer vreemd is, want het Giorgio-platform gaat binnenkort met pensioen.

MC20 styling

De laatste keer dat de Maserati Grecale in beeld kwam, was er ook onduidelijk beeld van de voorkant. Toen was het vermoeden al dat hier veel MC20 in te herkennen was. Dat wordt nu bevestigd. De auto krijgt verticaal geplaatste langwerpige koplampen om meer op de sportwagen te lijken. Jaguar deed dit ook door de E-Pace te laten lijken op de pre-facelift F-Type. Het is nu nog lastig te zien hoe het werkt, maar het onderscheidt de auto in ieder geval van de Levante.

Grecale

Levante

Aandrijving

De Maserati Grecale krijgt in principe bekende motoren mee, waaronder vermoedelijk de gloednieuwe ‘Nettuno’ 3.0 twin turbo V6 uit de MC20 als topversie. Om te voorkomen dat GreenPeace straks in Cassino de sleutels uit alle Grecales gaat jatten, staat er ook een volledig elektrische versie op de planning. Wanneer de Grecale precies komt is nog een grote verrassing, helemaal omdat planningen niet de sterkste kant zijn van FCA. Ergens tussen eind dit jaar en halverwege 2022 zou er toch wel iets van een productieversie moeten zijn.