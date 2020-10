Bizar: Tesla draagarm breekt af met 200 km/u - Autoblog.nl

Op dit soort snelheden wil je geen verrassingen. Toch overkwam het een Tesla-rijder toen de draagarm het begaf.

Over de kwaliteitsproblemen van Tesla’s is al heel veel geschreven. Maar ja: dit zijn ook geen verhalen die verzonnen worden. Ook dit keer is het weer raak met een bizar incident. Een man uit Zwitserland maakte mee hoe de draagarm van zijn Tesla Model S P90D de geest gaf met een snelheid van 200 km/u.

Als één van de weinige elektrische auto’s zijn Tesla’s ook inzetbaar als autobahn blaffer. Geen begrensde topsnelheid van 160, 180 of 200 km/u, maar ver daarboven is geen probleem. De nieuwe Tesla Model S Plaid kan zelfs 325 km/u. Natuurlijk stort de actieradius wel in als je gaat trappen. Extra laden is onvermijdelijk als het tempo eenmaal goed gevonden is.

Een eigenaar van een Tesla Model S P90D was met zijn EV onderweg van het Duitse Stuttgart naar Zürich in Zwitserland. Onderweg kreeg hij de schrik van zijn leven. Op de autobahn hoorde hij een knal en zag hij in de spiegel dat er ook vloeistof lekte. Daarnaast kwam er rook onder de auto vandaan. Dit alles gebeurde met een snelheid van 200 km/u. Wat bleek nu: de draagarm van de Tesla Model S was afgebroken. De man moest de auto noodgedwongen aan de kant zetten, want het voertuig was onbestuurbaar geworden.

Op het Duitse Tesla Fahrer und Freunde (TFF) forum doet de automobilist zijn verhaal. Hij spreekt over een horror ervaring en daar kunnen we ons iets bij voorstellen. De auto werd afgesleept door de ADAC en de man kon zijn weg vervolgen met vervangend vervoer. De garantie was in april 2020 verlopen en na een onderzoek door Tesla Zürich concludeerde het merk niet voor de reparatiekosten (á 7.000 euro) te zullen opdraaien. Volgens Tesla viel de schade in de categorie normale slijtage. De Model S P90D had ongeveer 80.000 kilometer op de teller staan. Een bijzondere uitkomst dus.

Op het forum adviseren andere Tesla-rijders aan de man om juridisch advies in te schakelen.

