Waar zijn de 180.000km+ van deze Alpina B10 gebleven? - Autoblog.nl

Aanschouw het achtste wereldwonder, deze Alpina B10 mist plots meer dan 180.000 kilometer aan ervaring.

Eerder dit jaar werd een tamelijk krokante Alpina B10 Touring aangeboden op Marktplaats. Het was er eentje voor de liefhebber. Het interieur was ernstig versleten en met een kilometerstand van 432.653 had deze B10 lekker veel ervaring. Kortom: een mooi project om fabrieksnieuw te maken. Daar was de prijs dan ook naar. Voor 6.500 euro mocht je de Touring meenemen. Een zacht prijsje voor een echte Alpina.

De Alpina B10 in kwestie is nummer 15 van zijn soort. Het betreft hier eentje met de 4.6 V8 die in 2006 naar Nederland kwam. #15 werd uiteindelijk verkocht, maar nu duikt de Touring weer op als occasion. De auto ziet er dankzij een wasbeurtje al een stuk frisser uit dan een paar maanden geleden.

Ook heeft de kilometerstand een poetsbeurt gehad, zo blijkt. Volgens de adverteerder heeft de auto 244.505 gelopen. Dat is toch iets anders dan 432.653. Daarmee lijkt 188.148 kilometer in rook op te zijn gegaan. Ook in het Alpina Register staat omschreven dat deze B10 Touring #15 in april 2020 een kilometerstand had van 429.000 kilometer.

De auto wordt aangeboden voor 9.999 euro. Een dikke meerprijs ten opzichte van de vraagprijs van dezelfde auto, enkele maanden geleden. Wat een topdeal.

Met dank aan iedereen voor de tips!