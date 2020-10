AB-lezer oppert Alfa Romeo Brera & Spider ideeën - Autoblog.nl

Twee stijlvolle Alfa Romeo’s in vorm van de Brera en Spider nieuw leven inblazen met een uiterlijk zoals op deze renders. Op naar productie?

Als je kritisch naar het huidige Alfa Romeo modellengamma kijkt zijn er feitelijk twee moderne modellen die nog echt meedoen voor de massa. De Giulia en de Stelvio. De Italiaanse autofabrikant heeft bij veel autoliefhebbers een speciaal plekje in het hart. En de Giulia en Stelvio zijn echt geen onaardige auto’s in vergelijking met de concurrentie. Maar stiekem mag er naast de Quadrifoglio’s en de 4C nog wel meer fun uit de Italiaanse koker komen.

Anno 2020 is fun wat moeilijker te verkopen. Je kunt het je als merk eigenlijk alleen veroorloven met modulaire platformen en/of samenwerkingen met andere autofabrikanten. Zonder deze ingrediënten kwam er anders echt geen Volkswagen T Roc Cabriolet of een nieuwe Toyota Supra.

Alfa Romeo Spider

In dat kader is Autoblog-lezer Brent achter de computer gekropen met twee renders als resultaat. Zijn eerste voorstelling is een nieuwe Alfa Romeo Spider op basis van de Mazda MX-5. En waarom ook niet. De Fiat 124 Spider heeft een Italiaans voorkomen, maar rolt toch echt in het niet zo Italiaanse Hiroshima van de band. Zonder de samenwerking had de 124 waarschijnlijk nooit het licht gezien. Brent schetst dit voorbeeld van een nieuwe Alfa Spider die zich zou kunnen voegen bij de Mazda-Fiat samenwerking. Het is een compacte roadster met moderne Alfa-invloeden afkomstig van de Tonale. Zou je dit met een nieuwprijs van 30 mille kopen?

Alfa Romeo Brera

Een ander geliefd model (qua uiterlijk) was de Brera. Technisch nu niet de meest briljante auto op aarde, maar oh wat een fijne auto op het netvlies. Wat Brent gedaan heeft is een vast dak op de MX-5 vorm shoppen en het resultaat is daar. Met deze vorm zal het wel een heel krappe Brera worden, maar het idee is niet verkeerd.

Een nieuwe Alfa Spider of Brera. Voorlopig blijft het bij dromen voor de fans. Laten we eerst eens kijken wat de Italianen met de Tonale voor elkaar gaan krijgen. Maar, beste lezers, laten we de hoop nooit verliezen.

Met dank aan Brent voor de fotosoep!