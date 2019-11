BOVAG: gebruik BPM-geld voor sloopregeling

Stikstof: het is de reden waarom niemand nog een huis bouwt, de boeren aan het protesteren zijn en wij automobilisten straks overdag maar 100 km/u op de snelweg mogen rijden.

Dit terwijl personenauto’s steeds minder stikstofgassen uitstoten. BOVAG heeft in de BNR Autoshow een andere manier uitgelegd om de stikstofuitstoot nóg verder te kunnen verminderen: een sloopregeling.

BOVAG-directeur Peter Niesink stelde bij Wouter en Meindert voor dat personen- en bestelauto’s met Euroklasse 3 of lager kunnen worden ingeleverd als de eigenaar een nieuwe dieselauto koopt, of een jonge, gebruikte benzine-, LPG- of elektrische auto. “We hebben het dan over auto’s en busjes van 2008, 2009 en ouder.” Deze auto’s zijn minder milieuvriendelijk, oude diesels hebben bijvoorbeeld geen verplichte roetfilter. Volgens Niesink gaat het om 325.000 diesel personenauto’s en ruim 400.000 diesel bestelwagens, ‘acht procent van het wagenpark’.

Bij de nieuwe diesels die gebruikmaken van de Euro 6d norm, is er volgens Niesink nog nauwelijks sprake van stikstofuitstoot. Daardoor is de milieuwinst ‘fors’, ook als eigenaren kiezen voor een jonge benzine- of LPG-auto, zo zegt de directeur.

Maar wat zouden dieselverkopers moeten krijgen voor hun dieseltje? Dat hangt af van wat ze daarna gaan kopen, zo zegt Niesink. Hij ziet een systeem voor zich waarbij mensen die hun oude diesel inrijden voor een nieuwe diesel, vijfduizend euro krijgen. Bij een gebruikte auto met een lagere Euroklasse, zou dit bedrag lager moeten zitten, terwijl deze voor EV’s juist hoger zou moeten liggen. De ingeleverde auto zou daarnaast een sloopverklaring moeten krijgen volgens de topman, om te voorkomen dat ‘deze via exports alsnog elders in de wereld op de weg kan blijven’.

En waar dat geld vandaan zou moeten komen? Nou, van de BPM. Volgens Niesink gaat er 600 miljoen euro teveel naar de schatkist, (een deel van) dat geld kan dan ook prima gebruikt worden om de aanschaf van nieuwe auto’s te stimuleren, zo is het idee.

Of het kabinet definitief zo'n regeling in het leven wil roepen is nog niet duidelijk, het staat wel in de plannen van de regering om de stikstofuitstoot te kunnen bestrijden. Het zou ook niet voor het eerst zijn dat Nederland zo'n regeling kent; in 2009 kenden we ook zo'n regeling. Toen werden er volgens BOVAG 80.000 oude auto's ingeleverd. Een derde koos toen voor een nieuwe auto, de rest voor een jonge occasion.