Bizarre collectie in beslag genomen auto’s wordt geveild

Dit is andere koek dan wat er doorgaans bij Domeinen staat.

In Nederland worden er regelmatig dikke AMG’s in beslag genomen en incidenteel zelfs supercars, maar dit valt allemaal in het niet bij de slag die de Amerikaanse politie heeft geslagen. Zij confisqueerden een bizarre verzameling hyper- en supercars, met auto’s die miljoenen per stuk kosten. Die worden nu geveild.

Bonhams presenteert trotst de ‘Future Classic Collection’ voor hun aanstaande veiling Monterey. Ze vertellen er echter niet bij waar de collectie vandaan komt, dus dat zullen wij even doen. De politie van Las Vegas heeft de auto’s in beslag genomen vanwege grootschalige fraude.

Een 45-jarige man had met zijn 34-jarige partner investeerders overgehaald om miljoenen te investeren. Dit geld zou geïnvesteerd worden in exotische auto’s, met de belofte dat deze met veel winst verkocht zouden worden aan overzeese klanten. Deze klanten bleken echter niet te bestaan. De auto’s bestonden wel, maar die hield het frauduleuze echtpaar zelf. Totdat de politie twee maanden geleden langs kwam om de boel in beslag te nemen.

Het zijn absoluut niet de minste auto’s. Er zitten bijvoorbeeld drie Bugatti’s tussen, waaronder een Divo. Daar zijn er maar 40 van gebouwd en dit is de eerste keer dat er eentje geveild wordt. Verder zitten er twee Pagani’s bij: een Huayra Roadster en een Huayra R, waar er maar 30 van gebouwd zijn. Een Koenigsegg Regera en een Apollo IE maken het hypercarfestijn compleet.

Verder bevat de collectie nog diverse ‘normale’ sporauto’s en luxeauto’s, zoals een Porsche 991 GT2 RS, een Ferrari 812 GTS en een Mansory Rolls-Royce Spectre. Bijna al deze auto’s zijn nog praktisch nieuw, met zeer weinig kilometers op de teller. De auto’s verkeren echter niet allemaal in perfecte staat. Zo missen in de Apollo de stoelen en bij de 997 GT2 ontbreekt de spoiler. Maar dat zijn kleinigheidjes.

Dit is waarschijnlijk de duurste verzameling in beslag genomen auto’s ooit, want alleen de Bugatti Divo is naar verwachting al 6 tot 8 miljoen euro waard. In totaal wordt de waarde van de 24 auto’s geschat op circa 26 miljoen door Bonhams. De gemiddelde prijs ligt dus boven de miljoen…