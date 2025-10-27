Moet je straks verplicht laden met een PHEV?!

Als PHEV-rijders niet uit zichzelf laden, dan maar verplichten.

Het is al tot vervelens toe geroepen: PHEV’s zijn alleen op papier goed voor het milieu, want mensen laden niet. Het is sowieso een feit dat de WLTP-cijfers ver van de realiteit verwijderd zijn. Vanuit de Duitse autolobby komt nu een opmerkelijk voorstel om praktijk en papier dichter bij elkaar te brengen.

Je denkt misschien: waarom wil de autolobby dit überhaupt? De EU kijkt toch naar de uitstoot op papier? Dat klopt, maar Brussel dreigt de uitstoot van PHEV’s anders gaan berekenen. Dat kan desastreus uitpakken voor fabrikanten. Ook willen de lobbyisten graag dat PHEV’s uitgezonder worden van het verbod op verbrandingsmotoren in 2035.

De Duitse autolobby VDA stelt nu voor om laden min of meer te verplichten. Ja, dat lees je goed. Het idee is dat automobilisten die niet laden gestraft worden door het motorvermogen in te perken. Nu heb je sowieso niet je maximale vermogen als je alleen op de verbrandingsmotor rijdt, maar VDA wil de motor dus echt afknijpen.

Dit is een maatregel die de keuzevrijheid van de klant nogal inperkt, dus het is bijzonder dat de auto-industrie hier zelf mee komt. Het motto van de autolobby is echter ‘Red de plug-in hybride’. Het is dus dit, of helemaal geen plug-in hybrides.

Overigens heeft Toyota een minder ingrijpende oplossing bedacht: een app genaamd ChargeMinder. Deze stuurt onder andere reminders. Volgens onderzoek van Toyota gaan mensen door deze app 10% vaker laden. Maar ja, is dat genoeg?

Bron: Franfurter Algemeine Zeitung

Foto: Een willekeurige plug-in hybride aan de lader, gespot door @ecnarualcars