Moet je straks verplicht laden met een PHEV?!

Als PHEV-rijders niet uit zichzelf laden, dan maar verplichten.
Het is al tot vervelens toe geroepen: PHEV’s zijn alleen op papier goed voor het milieu, want mensen laden niet. Het is sowieso een feit dat de WLTP-cijfers ver van de realiteit verwijderd zijn. Vanuit de Duitse autolobby komt nu een opmerkelijk voorstel om praktijk en papier dichter bij elkaar te brengen.
Je denkt misschien: waarom wil de autolobby dit überhaupt? De EU kijkt toch naar de uitstoot op papier? Dat klopt, maar Brussel dreigt de uitstoot van PHEV’s anders gaan berekenen. Dat kan desastreus uitpakken voor fabrikanten. Ook willen de lobbyisten graag dat PHEV’s uitgezonder worden van het verbod op verbrandingsmotoren in 2035.
De Duitse autolobby VDA stelt nu voor om laden min of meer te verplichten. Ja, dat lees je goed. Het idee is dat automobilisten die niet laden gestraft worden door het motorvermogen in te perken. Nu heb je sowieso niet je maximale vermogen als je alleen op de verbrandingsmotor rijdt, maar VDA wil de motor dus echt afknijpen.
Dit is een maatregel die de keuzevrijheid van de klant nogal inperkt, dus het is bijzonder dat de auto-industrie hier zelf mee komt. Het motto van de autolobby is echter ‘Red de plug-in hybride’. Het is dus dit, of helemaal geen plug-in hybrides.
Overigens heeft Toyota een minder ingrijpende oplossing bedacht: een app genaamd ChargeMinder. Deze stuurt onder andere reminders. Volgens onderzoek van Toyota gaan mensen door deze app 10% vaker laden. Maar ja, is dat genoeg?
Bron: Franfurter Algemeine Zeitung
Foto: Een willekeurige plug-in hybride aan de lader, gespot door @ecnarualcars
Reacties
rutgerg zegt
En dan lekker lang laadpalen blokkeren voor degene die t echt nodig hebben… want ja als je je phev met 18kwh accu op vrijdag om 17:30 aan de paal in de wijk zet kan die best blijven staan tot je op zaterdag om 10:30 naar de bouwmarkt gaat.
chefturbo zegt
De nederlandse automobilist kijkt alleen naar de portomonee. Dus een paar pk minder gaat niemand meer door laden. De particuliere plug in rijder gaat wel netjes stekkeren, want dat is gewoonweg goedkoper rijden. De zakelijke rijder met een tankpas gaat natuurlijk niet laden. Dus oplossing, tankpas afpakken en alleen de laadpas overhouden. Moet jij is kijken hoe keurig de zakelijke rijder gaat laden.
mashell zegt
De zakelijke rijder krijgt boze emails van de wagenpark beheerder. Die laden echt wel.
chefturbo zegt
Haha ja ik weet er alles van. Die mailtjes gaan automatisch naar de onbelangrijk box toch
Robert zegt
Men had het leasevoordeel van een (PH)EV moeten koppelen aan de verplichting tot de aanschaf van zonnepanelen, of als je die zelf niet kunt plaatsen, participatie in een project voor groene stroomopwekking.
RUBERG zegt
Wat lost dat op? Er is dan nog steeds geen stimulans om te laden.
Joris24 zegt
Mijn 30 zonnepanelen leverden afgelopen november 160 kwh, december 113 kwh, januari 150 kwh en februari 301 kwh. En dat alleen op de momenten waarop ik met mijn auto naar kantoor was. En mijn warmtepomp trok tot 1000 kwh per maand weg als het koud is.
Over ruim een jaar mag ik niet eens meer salderen. Heb ik een fortuin in zonnepanelen en een warmtepomp gestopt 2,5 jaar geleden voor jan joker. Wij doen ons best en gebruiken ongeveer 30% van wat we zelf opwekken, doen we overdag de was, afwas, etc.
Als de zon schijnt heb je een enorm overschot (tot 70 kwh per dag) en als je stroom nodig hebt voor je warmtepomp heb je een tekort (tot 60 kwh per dag). Daarnaast kan ik een auto alleen laden als ik thuis ben en dat ben ik onder kantooruren niet vaak.
alpacatje zegt
Die tankpas afschaffen is nog niet zo een slecht idee. Of limiteren naar 1 tankbeurt/maand.
Ik stekker braaf met mijn hybride en moet maar 1x om de 2 maand tanken
mashell zegt
De zakelijke auto is een stuk gereedschap. Het is de werkgever die voor het gereedschap betaald en niet de werknemer. Als je maar één keer om de twee maand tankt dan kun je beter overstappen op een echte EV. Zeul je geen overbodige verbrandingsmotor door het land en hoef je minder vaak te laden.
chefturbo zegt
Het is dan weer de werknemer die de auto mag kiezen. En die kiest voor de Plug-in want hij/zij wil graag een caravan kunnen trekken.